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Những điểm tham quan-du lịch hàng đầu châu Á tại Việt Nam

Nhiều địa phương và điểm đến của Việt Nam tiếp tục ghi dấu tại các hạng mục quan trọng của World Travel Awards 2026, cho thấy sức hấp dẫn của du lịch Việt Nam ngày càng đa dạng và trải rộng.

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Tại Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards) khu vực châu Á 2026, Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế vượt trội trên bản đồ du lịch quốc tế với nhiều những công trình giải trí, thắng cảnh văn hóa và dự án du lịch xuất sắc vinh dự nhận giải thưởng hàng đầu châu Á./.

(TTXVN/Vietnam+)
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