Những điểm tham quan-du lịch hàng đầu châu Á tại Việt Nam

Tại Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards) khu vực châu Á 2026, Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế vượt trội trên bản đồ du lịch quốc tế với nhiều những công trình giải trí, thắng cảnh văn hóa và dự án du lịch xuất sắc vinh dự nhận giải thưởng hàng đầu châu Á./.
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14 đại học Việt Nam vào Bảng xếp hạng thế giới năm 2027
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Việc phát triển outlet được đặt trong yêu cầu minh bạch, có kiểm soát, phù hợp thông lệ quốc tế, bảo đảm hiệu lực quản lý nhà nước về thương mại, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 mới nhất ngày 30/9
Đoàn Việt Nam có tấm huy chương Vàng thứ 2 tại ASIAD 2026 trong ngày 29/9, qua đó trở lại top 20 toàn đoàn, với 2 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc và 17 huy chương Đồng.
Việt Nam lên hạng 43 về đổi mới sáng tạo toàn cầu
Theo Báo cáo Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu 2026 của WIPO, Việt Nam xếp thứ 43/139 quốc gia, nền kinh tế, tăng một bậc so với năm 2025; đầu ra tăng 2 bậc và có 2 chỉ số xuất khẩu đứng đầu thế giới.
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ASIAD 2026: Cầu mây đem về Huy chương Vàng thứ 2 cho Việt Nam
Sáng 29/9/2026, Đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam đã đánh bại Philippines với tỷ số 2-0 ở trận chung kết nội dung đôi nữ, giành tấm Huy chương Vàng thứ hai cho đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026.
9 tháng năm 2026: Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tăng 7,8%
Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, 9 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt 56,3 tỷ USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất siêu đạt khoảng 16,9 tỷ USD.
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW về kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
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Cảnh giác thủ đoạn giả mạo công ty chứng khoán để lừa đảo
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Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026: Khẳng định vai trò tiên phong
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