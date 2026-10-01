Những điểm tham quan-du lịch hàng đầu châu Á tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, Việt Nam đang già hóa dân số với tốc độ nhanh, năm 2026 có khoảng 16,5 triệu người từ 60 tuổi trở lên, chiếm khoảng 16% dân số và dự báo đến năm 2036 sẽ bước vào giai đoạn dân số già.