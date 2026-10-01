Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 hướng tới Ngày Khuyến học Việt Nam

Sự kiện được tổ chức hướng tới Ngày Khuyến học Việt Nam (2/10), lồng ghép với Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) và các sự kiện giáo dục, văn hóa địa phương.

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 diễn ra từ ngày 1 đến 7/10/2026 trên toàn quốc với chủ đề: “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời.”

Sự kiện được tổ chức hướng tới Ngày Khuyến học Việt Nam (2/10), lồng ghép với Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) và các sự kiện giáo dục, văn hóa địa phương.

Mục đích của Tuần lễ nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp và Nhân dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa của học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập; gắn học tập với thực hành, nâng cao năng lực nghề nghiệp, năng suất lao động, chất lượng phục vụ phát triển bền vững; tạo điều kiện để người học, người lao động và người dân tiếp cận, thực hành kỹ năng số và sử dụng trí tuệ nhân tạo an toàn, có trách nhiệm, phù hợp; tăng cường tiếp cận học liệu mở, nền tảng học tập số, dịch vụ học tập cộng đồng và dịch vụ công trực tuyến, góp phần bảo đảm cơ hội học tập bình đẳng trong quá trình chuyển đổi số./.