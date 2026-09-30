Nhật Bản "vắng bóng" trong danh sách 20 trường đại học hàng đầu thế giới

Các trường đại học hàng đầu Nhật Bản tiếp tục giảm thứ hạng trong bảng xếp hạng đại học thế giới mới nhất do Times Higher Education công bố ngày 30/9.

Không chỉ Đại học Tokyo và Đại học Kyoto cùng tụt một bậc, số trường của Nhật Bản có tên trong bảng xếp hạng cũng giảm so với năm trước.

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, Đại học Tokyo, trường có thứ hạng cao nhất Nhật Bản, từ vị trí 26 tụt xuống 27 thế giới. Đại học Kyoto giảm từ vị trí 61 xuống 62.

Trong nhóm tiếp theo, Đại học Tohoku đứng thứ 106, Đại học Osaka thứ 147, Đại học Khoa học Tokyo thứ 185 và Đại học Nagoya thứ 242.

Như vậy, Nhật Bản chỉ có hai trường nằm trong danh sách 100 trường hàng đầu thế giới, nhưng không có trường nào lọt vào danh sách 20 trường hàng đầu.

Xu hướng tụt hạng còn thể hiện ở số lượng trường được xếp hạng. Trong tổng số 2.297 trường được Times Higher Education đánh giá năm nay, Nhật Bản có 112 trường, đứng thứ tư thế giới về số lượng trường có tên trong bảng xếp hạng.

Tuy nhiên, con số này giảm so với 115 trường của năm trước, cho thấy sức cạnh tranh của hệ thống đại học Nhật Bản không chỉ suy giảm ở nhóm đầu mà còn có dấu hiệu thu hẹp về độ hiện diện chung.

Trước đây, Đại học Tokyo và Đại học Kyoto thường được xem là những đại diện hàng đầu của châu Á, nhưng hiện nay đã đứng ngoài danh sách 20 trường hàng đầu thế giới.

Khoảng cách giữa các trường đại học hàng đầu Nhật Bản so với các trường hàng đầu châu Á cũng bị nới rộng, khi Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh đều của Trung Quốc lần lượt đứng ở vị trí thứ 11 và 13, trong khi Đại học Quốc gia Singapore thứ 15.

Times Higher Education xếp hạng các trường dựa trên nhiều tiêu chí như chất lượng giáo dục, môi trường nghiên cứu, chất lượng nghiên cứu và mức độ quốc tế hóa.

Tổ chức này cho rằng sự đi lên của các trường đại học châu Á chủ yếu xuất phát từ việc cải thiện chất lượng nghiên cứu.

Trong khi đó, việc các trường Nhật Bản đồng loạt giảm thứ hạng cho thấy Nhật Bản chưa tạo được bước đột phá tương ứng trong những lĩnh vực có ảnh hưởng trực tiếp đến vị trí xếp hạng.

Ở nhóm dẫn đầu thế giới, toàn bộ 10 trường hàng đầu là các trường của Anh và Mỹ, trong đó Đại học Oxford tiếp tục giữ vị trí số một năm thứ 11 liên tiếp, MIT đứng thứ hai, Princeton và Stanford đồng hạng ba./.

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