Campuchia triệt phá đường dây rửa tiền bằng tiền mã hóa hơn 250 triệu USD

Cơ quan chống tham nhũng (ACU) của Campuchia đã triệt phá một đường dây rửa tiền bằng tiền mã hóa, được cho là liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến, với hơn 250 triệu USD được chuyển ra nước ngoài thông qua các ví kỹ thuật số và một doanh nghiệp trao đổi tiền mã hóa tại Phnom Penh.

Theo ACU, các đối tượng chuyển tiền thu được từ lừa đảo sang tiền mã hóa, sau đó chuyển tới các ví điện tử ở nước ngoài và quy đổi sang USD, đồng nhân dân tệ Trung Quốc và đồng riel.

Khoảng 90% số tiền được chuyển ra nước ngoài gần như ngay lập tức, với tổng số tiền vượt 250 triệu USD tính đến ngày 9/7.

Cuộc điều tra tập trung vào công dân Trung Quốc Zhang Jian Qiang, còn được biết đến với tên Cai You Yuan và biệt danh là “Trongol,” bị cáo buộc là một trong những đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo tại xã Prek Khsach, tỉnh Koh Kong và kiểm soát hơn 10 tài khoản tiền mã hóa trên nền tảng TokenPocket.

ACU cho biết đường dây có sự hỗ trợ của Lay Sokong, 25 tuổi, chủ doanh nghiệp trao đổi tiền mã hóa Sokong 148 tại Phnom Penh.

Sokong được xác định là nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo không được cấp phép, có nhiệm vụ chuyển đổi tiền kỹ thuật số của Zhang sang tiền pháp định, sau đó sử dụng tài khoản ngân hàng để chuyển tiền mặt cho những người liên quan.

Nhà chức trách Campuchia đã bắt giữ 5 nghi phạm với các cáo buộc tham nhũng, gian lận sử dụng công nghệ và rửa tiền. Zhang cùng một số đối tượng người Trung Quốc liên quan vẫn đang lẩn trốn.

Trong một động thái có liên quan, trong báo cáo mới về Campuchia, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cảnh báo lừa đảo trực tuyến, buôn người và rửa tiền đã trở thành vấn đề có ý nghĩa kinh tế vĩ mô, có thể ảnh hưởng đến ổn định tài chính, niềm tin nhà đầu tư và ngành du lịch của nước này.

Dẫn nghiên cứu của Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC), IMF cho biết hàng trăm trung tâm lừa đảo quy mô công nghiệp tại khu vực Mekong tạo ra lợi nhuận gần 40 tỷ USD/năm.

Tiền phạm pháp thường được rửa qua casino, công ty vỏ bọc, nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo, mạng lưới ngân hàng ngầm và bất động sản.

Do đó, IMF đề nghị Campuchia tăng giám sát tài chính, hoàn thiện khung pháp lý về tài sản ảo, tăng phối hợp giữa các cơ quan thực thi pháp luật và cho phép thu giữ, phong tỏa, tịch thu tài sản ảo liên quan đến tội phạm.

Trước đó, Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Sar Sokha cho biết từ tháng 7/2025 đến ngày 30/6/2026, lực lượng chức năng Campuchia đã trấn áp 665 địa điểm lừa đảo trực tuyến, kiểm tra hành chính 28.512 địa điểm, chuyển 268 vụ án liên quan 2.773 nghi phạm tới tòa án, trong đó 2.200 người đang bị tạm giữ; đồng thời trục xuất 21.102 công dân nước ngoài thuộc 38 quốc tịch liên quan đến lừa đảo trực tuyến./.

Cựu Thủ tướng Malaysia bị cáo buộc thêm tội danh rửa tiền Ông Muhyiddin bị buộc tội lợi dụng chức vụ là Chủ tịch đảng Đoàn kết dân tộc Mã Lai bản địa (Bersatu) để nhận 5 triệu RM từ các hoạt động bất hợp pháp của Bukhary Equity Sdn Bhd vào ngày 7/1/2022.

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