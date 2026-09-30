Nhật Bản: Ca phẫu thuật đầu tiên trên thế giới dùng tế bào gốc cơ tim

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, một bệnh viện ở quốc gia Đông Bắc Á này đã thực hiện ca phẫu thuật đầu tiên trên thế giới sử dụng các tấm tế bào cơ tim có nguồn gốc từ tế bào gốc đa năng cảm ứng iPS, sau khi phương pháp điều trị mang tính đột phá này được cấp phép trong năm nay.

Trong ca phẫu thuật kéo dài khoảng 1 giờ vào ngày 29/9, các tấm tế bào cơ tim có nguồn gốc từ tế bào iPS đã được cấy ghép vào tim của một phụ nữ ở độ tuổi 50.

Các tấm tế bào cơ tim có tên thương mại là “RiHeart” này đã được Nhật Bản đưa vào danh mục được bảo hiểm y tế chi trả từ tháng 9/2026. Đây là lần đầu tiên phương pháp điều trị tái tạo này được sử dụng lâm sàng kể từ khi nhận được sự chấp thuận có điều kiện của Chính phủ Nhật Bản vào tháng 3 năm nay.

Trao đổi với các phóng viên sau ca phẫu thuật, bác sỹ phẫu thuật Yoshiki Sawa - Giám đốc Bệnh viện Cảnh sát Osaka (Osaka Keisatsu Hospital) cho biết: “Chúng tôi hy vọng phương pháp này sẽ giúp cải thiện chất lượng cuộc sống của bệnh nhân."

Các thử nghiệm phương pháp điều trị tái tạo này đã được tiến hành trên 8 bệnh nhân mắc bệnh tim thiếu máu cục bộ - tình trạng tổn thương do các động mạch cung cấp máu cho tim bị thu hẹp.

Theo truyền thông Nhật Bản, cả 8 bệnh nhân đều có các triệu chứng tích cực, trong đó 4 người đã ghi nhận sự cải thiện về chức năng tim.

Bác sỹ Sawa đã phát triển công nghệ này cùng với nhà khoa học Nhật Bản Shinya Yamanaka, người đoạt Giải Nobel Y học năm 2012 nhờ nghiên cứu về tế bào iPS - loại tế bào có khả năng phát triển thành nhiều loại tế bào khác nhau trong cơ thể.

Phương pháp điều trị của bác sỹ Sawa chủ yếu được thiết kế dành cho những bệnh nhân mắc bệnh tim đã không còn lựa chọn điều trị hiệu quả nào khác. Phương pháp này được kỳ vọng sẽ cải thiện chức năng cơ tim, qua đó giúp giảm các triệu chứng suy tim, cải thiện hoạt động của tim và khả năng chịu đựng khi vận động.

Dự kiến, nhóm nghiên cứu của bác sỹ Sawa sẽ thực hiện các ca phẫu thuật tương tự trên 75 bệnh nhân đến năm 2033 và công bố đánh giá về hiệu quả của phương pháp điều trị.

Theo nhật báo Asahi Shimbun, phương pháp này sẽ được cấp phép đầy đủ sau khi hiệu quả và tính an toàn được chứng minh trong thời gian 7 năm tiếp theo.

Cũng trong tháng 3 vừa qua, Nhật Bản đã cấp phép có điều kiện cho một phương pháp điều trị bệnh Parkinson sử dụng tế bào iPS cấy vào não bệnh nhân, sau khi phương pháp này đạt kết quả tích cực trong thử nghiệm lâm sàng.

Tế bào iPS được tạo ra bằng cách kích thích các tế bào trưởng thành đã biệt hóa trở lại trạng thái chưa biệt hóa, về cơ bản là tạo ra các tế bào có tính chất giống tế bào gốc mà không cần sử dụng phôi./.

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