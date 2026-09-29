NASA lên kế hoạch nối lại các sứ mệnh Starliner của Boeing

Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) ngày 28/9 đã thông báo kế hoạch thực hiện các sứ mệnh mới bằng tàu vũ trụ Starliner của Boeing, đánh dấu bước khởi động trở lại chương trình này sau sự cố trong chuyến bay thử nghiệm có người lái năm 2024 khiến hai phi hành gia Mỹ phải ở lại Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) thêm nhiều tháng.



Starliner được sử dụng lần gần nhất vào tháng 6/2024 để đưa hai phi hành gia Suni Williams và Butch Wilmore lên ISS thực hiện một nhiệm vụ dự kiến chỉ kéo dài từ 8-14 ngày.

Tuy nhiên, các vấn đề liên quan hệ thống động lực phát sinh khi tàu đang trên quỹ đạo khiến NASA đánh giá Starliner không đủ an toàn để đưa hai phi hành gia trở về Trái Đất. Do đó, họ phải lưu lại ISS thêm khoảng 9 tháng trước khi trở về.



Trong báo cáo đánh giá chuyến bay thử nghiệm gặp sự cố, NASA xác định những lỗ hổng trong thiết kế và kỹ thuật của Starliner là nguyên nhân quan trọng dẫn tới sự cố, đồng thời xếp vụ việc vào loại A - mức phân loại nghiêm trọng nhất trong hệ thống điều tra sự cố của chương trình.

Đây cũng là cấp độ từng được sử dụng đối với các thảm họa tàu con thoi Challenger và Columbia.



Sau sự cố, Boeing phối hợp với NASA triển khai hàng loạt biện pháp khắc phục nhằm giải quyết những vấn đề được xác định trong quá trình điều tra.

Theo NASA, chương trình đang hướng tới hai sứ mệnh tiếp theo của Starliner, qua đó từng bước đánh giá hiệu quả của các thay đổi kỹ thuật trước khi đưa tàu trở lại khai thác với phi hành đoàn.



Sứ mệnh đầu tiên dự kiến được triển khai sớm nhất vào tháng 12/2026, khi một tàu Starliner không người lái sẽ trở lại ISS nhằm kiểm chứng các biện pháp khắc phục mới được triển khai.

Giám đốc NASA Jared Isaacman cho biết sau chuyến bay này, cơ quan sẽ thu thập dữ liệu, tiếp tục thực hiện các khuyến nghị còn lại của Nhóm Điều tra chương trình và xây dựng kế hoạch cho sứ mệnh Starliner có người lái lần thứ hai vào năm 2028.



NASA coi việc khôi phục năng lực hoạt động của Starliner là một phần quan trọng trong chiến lược vận tải vũ trụ có người lái của Mỹ.

Kể từ năm 2020, tàu Crew Dragon của SpaceX là phương tiện khác duy nhất có khả năng đưa các phi hành gia Mỹ tới ISS theo chương trình thương mại.



Trong khi đó, SpaceX từng cho biết có kế hoạch chấm dứt sản xuất thêm các tàu Crew Dragon. Điều này khiến việc Starliner có thể hoạt động ổn định trở thành một yếu tố đáng chú ý đối với năng lực duy trì các chuyến bay có người lái của Mỹ lên ISS trong những năm tới./.

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