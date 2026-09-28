Lần đầu tiên vận hành bộ xử lý lượng tử trong không gian

Nhóm nhà khoa học thuộc Đại học Vienna (Áo) lần đầu tiên vận hành thành công bộ xử lý lượng tử trong vũ trụ. Thí nghiệm mang tính bước ngoặt này mở ra triển vọng xử lý dữ liệu do các vệ tinh thu thập trực tiếp trên quỹ đạo trước khi truyền về Trái Đất.



Các máy tính lượng tử vốn rất nhạy cảm với môi trường xung quanh, do nhiệt độ, độ rung và nhiễu điện từ đều có thể ảnh hưởng đến hiệu suất và gây ra lỗi trong quá trình vận hành. Trong quá trình thử nghiệm, nhóm nghiên cứu đã phải đối mặt với nhiều trở ngại, trong đó một nửa số thiết bị phát hiện ánh sáng bị hỏng, nhiễu bức xạ mạnh từ Mặt Trời và không gian, cũng như công suất của tia laser giảm.

Để khắc phục, các nhà khoa học vận hành thiết bị chủ yếu khi vệ tinh đi vào vùng tối của Trái Đất, đồng thời điều chỉnh linh hoạt các thông số của bộ phát hiện. Hệ thống đã ghi nhận thành công hiện tượng nhiễu xạ lượng tử.



Thí nghiệm trên là bước tiến đầu tiên hướng tới phát triển các máy tính lượng tử đặt trong không gian, có khả năng nén và phân loại dữ liệu ngay trên quỹ đạo trước khi gửi về Trái Đất. Giải pháp này giúp giải quyết bài toán khó trong truyền tải lượng dữ liệu khổng lồ do các vệ tinh thu thập.



Trước đó, tên lửa Falcon 9 mang theo máy tính lượng tử đã được phóng lên vũ trụ vào ngày 23/6/2025 và được đưa vào quỹ đạo tầm thấp của Trái Đất ở độ cao khoảng 510km./.

Công nghệ lượng tử: Cơ hội và thách thức trong kỷ nguyên số Chuyên gia David Zubek nhận định cơ hội hợp tác giữa Việt Nam và Séc trong lĩnh vực công nghệ lượng tử hiện nay đang rất mở, đặc biệt trên trụ cột phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.