Sự cố Starship đe dọa kế hoạch trở lại Mặt Trăng của NASA

Sự cố động cơ trong chuyến bay thử mới nhất của tàu Starship thuộc SpaceX có thể ảnh hưởng tới kế hoạch đưa phi hành gia trở lại Mặt Trăng vào năm 2028 của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA).

Trong chuyến bay thử không người lái lần thứ 14 ngày 28/9 từ bang Texas, một trong 3 động cơ Raptor chính của Starship bất ngờ ngừng hoạt động sau khi tàu tách khỏi tầng đẩy.

Đội điều khiển vẫn đưa tàu lên quỹ đạo và triển khai vệ tinh thương mại lần đầu tiên, nhưng trục trặc hệ thống đẩy khiến chuyến bay kết thúc sớm hơn dự kiến vài giờ.

Việc xác định nguyên nhân sự cố có ý nghĩa quan trọng đối với sứ mệnh Artemis của NASA, vì SpaceX đang phát triển tàu đổ bộ Mặt Trăng dựa trên Starship. Phiên bản này sẽ sử dụng cùng hệ thống động cơ để đưa phi hành gia tới và rời bề mặt Mặt Trăng.

Các động cơ Raptor sử dụng nhiên liệu methane là một trong những bộ phận phức tạp và đắt tiền nhất của Starship. Những trục trặc về động cơ và hệ thống đẩy từng gây trở ngại cho các chuyến bay trước, trong đó có việc một động cơ không khởi động theo kế hoạch ở chuyến bay thứ 12 hồi tháng Năm.

SpaceX cũng từng hủy kế hoạch thử khởi động động cơ Raptor trong không gian ở một số chuyến bay. Tuy nhiên, trong chuyến bay thứ 13 hồi tháng Bảy, tất cả động cơ đều hoạt động thành công trong quá trình bay lên.

Ý kiến chuyên gia cho rằng mức độ ảnh hưởng đến tiến độ phát triển Starship phụ thuộc vào việc đây là hỏng hóc riêng lẻ hay lỗi thiết kế cần khắc phục trên toàn bộ các tàu.

Việc sửa chữa có thể ảnh hưởng cả kế hoạch mở rộng nhanh mạng lưới vệ tinh Internet Starlink của SpaceX lẫn vai trò của công ty trong chương trình Artemis của NASA.

Trước mắt, NASA cần tàu đổ bộ cho sứ mệnh Artemis III, dự kiến diễn ra sớm nhất vào mùa Hè năm 2027 nhằm thử nghiệm các thao tác tiếp cận và ghép nối trên quỹ đạo thấp quanh Trái Đất, chuẩn bị cho chuyến đổ bộ có người lái.

NASA đặt mục tiêu đưa phi hành gia trở lại bề mặt Mặt Trăng vào năm 2028, trước kế hoạch đổ bộ có người lái của Trung Quốc vào năm 2030.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến đánh giá mục tiêu của NASA là quá tham vọng. Để thúc đẩy tiến độ, NASA đang để SpaceX cạnh tranh với Blue Origin, công ty của tỷ phú Jeff Bezos, trong việc cung cấp tàu đổ bộ.

SpaceX phát triển phiên bản Starship bằng thép không gỉ, có kích thước lớn hơn nhiều so với các tàu đổ bộ Mặt Trăng trước đây, trong khi Blue Origin xây dựng tàu Blue Moon theo hướng thiết kế truyền thống hơn.

Ban đầu, NASA ký hợp đồng với SpaceX để cung cấp tàu đổ bộ có người lái đầu tiên cho chương trình Artemis. Tuy nhiên, hồi tháng Tư, Giám đốc NASA Jared Isaacman cho biết cơ quan này sẽ lựa chọn tàu nào sẵn sàng trước, trong bối cảnh chương trình bay thử Starship liên tục chậm tiến độ.

Nếu đáp ứng yêu cầu, cả hai tàu có thể tham gia Artemis III để trình diễn các thao tác trên quỹ đạo bằng hệ thống động cơ hoạt động trong không gian.

SpaceX hiện chưa phản hồi về sự cố mới nhất. Người phát ngôn NASA cũng không trả lời trực tiếp các câu hỏi về động cơ và chương trình Artemis, mà dẫn bài đăng của ông Isaacman trên mạng xã hội X, trong đó đánh giá Starship đã có “một sứ mệnh tuyệt vời” và đạt “một dấu mốc quan trọng”./.

Tên lửa Starship lần đầu vào quỹ đạo, triển khai vệ tinh Starlink Starship sẽ bay 6 vòng quanh Trái Đất trong hành trình kéo dài 10 giờ, lâu nhất từ trước đến nay của phương tiện này, trước khi đáp xuống Thái Bình Dương ở phía Tây Chile.