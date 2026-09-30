Lũ lụt tại Thái Lan gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động kinh tế

Lũ lụt đang gây gián đoạn hoạt động sản xuất và vận tải tại Thái Lan, buộc 4 nhà máy của Toyota tạm ngừng hoạt động và hãng hàng không quốc gia Thai Airways đình chỉ vận chuyển hàng hóa.

Trong khi đó, Bangkok và khu vực miền Trung vẫn đối mặt nguy cơ ngập do nước lũ từ phía Bắc, còn cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn có thể tiếp tục từ ngày 5-8/10.

Bangkok đã được xác định là khu vực chịu ảnh hưởng thiên tai sau khi hứng chịu lượng mưa lên tới 320 mm trong 3 ngày vào cuối tuần trước, tương đương lượng mưa thường ghi nhận trong cả tháng 9.

Nhà chức trách đang khẩn trương tiêu thoát nước qua hệ thống kênh, với mục tiêu đưa tình hình trở lại bình thường trong 2-3 ngày.

Thủ tướng Anutin Charnvirakul ngày 30/9 cho biết Bangkok, vùng đô thị Bangkok và các tỉnh miền Trung vẫn có nguy cơ bị nước lũ từ phía Bắc tràn xuống. Chính phủ đã thành lập trung tâm điều hành để theo dõi tình hình và triển khai các biện pháp ứng phó.

Lũ lụt đã bắt đầu tác động rõ rệt đến hoạt động kinh tế. Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Thái Lan Chayawadee Chai-anant cho biết các lĩnh vực dịch vụ, bán lẻ, bán buôn và xây dựng đã bị ảnh hưởng. Sản xuất công nghiệp chưa chịu tác động trên diện rộng, nhưng Toyota đã phải tạm đóng cửa 4 nhà máy do nước lũ làm gián đoạn việc vận chuyển linh kiện.

Hoạt động hàng không cũng bị ảnh hưởng. Thai Airways đình chỉ vận chuyển hàng hóa đến và đi từ ngày 30/9-6/10 do nhiều nhân viên không thể đến nơi làm việc.

Giám đốc điều hành Chai Eamsiri cho biết, khoảng 80-90% nhân viên đã trở lại làm việc và hãng đang nỗ lực khôi phục hoạt động. Hãng đặt mục tiêu đưa lịch khai thác trở lại bình thường với 115 chuyến bay khởi hành mỗi ngày trong vòng 7 ngày.

Sân bay Suvarnabhumi ở Bangkok ngày 29/9 cũng bị ảnh hưởng, khi khoảng một nửa số nhân viên Thai Airways không thể đến làm việc, khiến hàng nghìn hành lý bị ùn lại và nhiều chuyến bay phải hủy. Tuy nhiên, sân bay vẫn duy trì hoạt động.

Người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Ekkapob Pianpises dẫn số liệu Bộ Y tế nước này cho biết, số nạn nhân thiệt mạng do lũ lụt được ghi nhận là 40 người.

Tại tỉnh Ratchaburi, cách Bangkok khoảng 80 km về phía Tây, các cộng đồng ven sông đã bị ngập và công tác sơ tán đang được triển khai. 6 tỉnh khác cũng được đặt trong tình trạng báo động cao.

Trong bối cảnh nguy cơ tiếp tục gia tăng, cơ quan khí tượng Thái Lan dự báo mưa lớn từ ngày 5-8/10, đặc biệt tại miền Bắc và Đông Bắc. Nhà chức trách đang theo dõi sát diễn biến và chuẩn bị phương án ứng phó.

Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Thái Lan Chayawadee cho biết, dù tình hình lũ lụt chưa được dự báo sẽ ảnh hưởng đến các hội nghị thường niên của Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế, dự kiến diễn ra tại Bangkok từ ngày 12 đến 18/10, nhưng các phương án dự phòng đã được chuẩn bị./.

Bộ Ngoại giao Thái Lan công bố chiến lược ngoại giao kinh tế Ba mục tiêu chính của ngoại giao kinh tế là tập trung vào việc xây dựng niềm tin vào nền kinh tế, nâng cao khả năng cạnh tranh cho các doanh nghiệp trong nước và thúc đẩy hợp tác với đối tác quốc tế.