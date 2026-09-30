Nga gia hạn lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel đến hết tháng 10/2026

Chính phủ Nga đã gia hạn lệnh cấm tạm thời đối với hoạt động xuất khẩu một số loại nhiên liệu do các nhà sản xuất trực tiếp thực hiện.

Thông tin này được bộ phận báo chí của Nội các Nga công bố ngày 30/9.

Nội dung thông báo nêu rõ Chính phủ Nga đã ký nghị định về việc gia hạn lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel, nhiên liệu tàu thủy và dầu gasoil được vận chuyển từ lãnh thổ Nga bởi các nhà sản xuất trực tiếp cho đến hết ngày 31/10/2026.

Quyết định này được đưa ra nhằm duy trì tình hình ổn định trên thị trường nhiên liệu nội địa, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu động cơ tăng cao vào giai đoạn cao điểm của mùa thu hoạch nông nghiệp.

Hiện tại, lệnh cấm xuất khẩu nhiên liệu nói chung tại Nga có hiệu lực đến ngày 31/1/2027.

Tuy nhiên, riêng đối với các nhà sản xuất trực tiếp dầu diesel, nhiên liệu tàu thủy và dầu gasoil, hạn chế này trước đó chỉ được áp dụng đến ngày 30/9/2026./.

Xuất khẩu dầu bằng đường biển của Nga có thể tiếp tục giảm mạnh Báo cáo PIC cho thấy xuất khẩu dầu đường biển của Nga giảm 16,1% trong tuần từ ngày 6-12/4 xuống mức thấp nhất từ tháng 6/2024, do gián đoạn tại các cảng sau các vụ tấn công cơ sở hạ tầng.

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