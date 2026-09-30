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Nga gia hạn lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel đến hết tháng 10/2026

Nga đã ký nghị định về việc gia hạn lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel, nhiên liệu tàu thủy và dầu gasoil được vận chuyển từ lãnh thổ Nga bởi các nhà sản xuất trực tiếp cho đến hết ngày 31/10/2026.

Trần Hải
Một cơ sở lọc dầu tại khu vực Slonim. (Ảnh: TASS/TTXVN)
Một cơ sở lọc dầu tại khu vực Slonim. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Chính phủ Nga đã gia hạn lệnh cấm tạm thời đối với hoạt động xuất khẩu một số loại nhiên liệu do các nhà sản xuất trực tiếp thực hiện.

Thông tin này được bộ phận báo chí của Nội các Nga công bố ngày 30/9.

Nội dung thông báo nêu rõ Chính phủ Nga đã ký nghị định về việc gia hạn lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel, nhiên liệu tàu thủy và dầu gasoil được vận chuyển từ lãnh thổ Nga bởi các nhà sản xuất trực tiếp cho đến hết ngày 31/10/2026.

Quyết định này được đưa ra nhằm duy trì tình hình ổn định trên thị trường nhiên liệu nội địa, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu động cơ tăng cao vào giai đoạn cao điểm của mùa thu hoạch nông nghiệp.

Hiện tại, lệnh cấm xuất khẩu nhiên liệu nói chung tại Nga có hiệu lực đến ngày 31/1/2027.

Tuy nhiên, riêng đối với các nhà sản xuất trực tiếp dầu diesel, nhiên liệu tàu thủy và dầu gasoil, hạn chế này trước đó chỉ được áp dụng đến ngày 30/9/2026./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Xuất khẩu dầu #Giá dầu #Năng lượng Nga
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