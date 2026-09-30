ASIAD 2026: Thị trưởng Nagoya của Nhật Bản xin lỗi về khâu tổ chức

Ngày 30/9, Thị trưởng thành phố Nagoya (Nhật Bản), ông Ichiro Hirosawa đã lên tiếng xin lỗi các vận động viên vì những "bất tiện" tại Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) 2026 đang diễn ra ở thành phố này sau một loạt khiếu nại.

ASIAD Aichi-Nagoya đã gặp phải nhiều vấn đề trong khâu tổ chức, bao gồm thiếu giường và sự cố trong khi di chuyển. Ban tổ chức đã phải đối mặt với những cáo buộc về quản lý yếu kém.

Ông Hirosawa, còn là Phó trưởng Ban tổ chức ASIAD Aichi-Nagoya, cho biết ông gửi lời xin lỗi đến các vận động viên và những người khác bị ảnh hưởng bởi những bất tiện này.

Khác với các kỳ ASIAD trước, Đại hội Thể thao châu Á lần này không có làng vận động viên vì Ban tổ chức muốn cắt giảm chi phí, các vận động viên được bố trí ở trong các khu nhà tạm bằng gỗ, tàu du lịch và khách sạn.

Một số đội phàn nàn rằng các khu nhà tạm bằng gỗ không đạt tiêu chuẩn, giường được cho là quá ngắn.

Các vận động viên cũng gặp phải các vấn đề về giao thông, xe buýt chạy không đúng giờ, không đến hoặc đến nhầm địa điểm.

Một số vận động viên còn bị mắc kẹt hàng giờ tại sân bay Nagoya khi họ đến vào ngày 19/9.

Trước đó, hôm 26/9, Ban tổ chức ASIAD 2026 đã xin lỗi về những vấn đề liên quan đến chỗ ở và đi lại trong suốt thời gian diễn ra đại hội thể thao.

Ban tổ chức cam kết sẽ tăng cường hoạt động trong thời gian còn lại để cải thiện dịch vụ và quản lý sự kiện.

ASIAD 2026, được tổ chức trên khắp thành phố Nagoya và tỉnh Aichi, sẽ kết thúc vào ngày 4/10./.

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