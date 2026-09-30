ASIAD 2026 tại Nhật Bản đã ghi nhận tới 53 kỷ lục thế giới

ASIAD 2026 tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản) đang diễn ra với chất lượng chuyên môn đặc biệt cao khi các vận động viên liên tục thiết lập những cột mốc mới.

Tính đến chiều 29/9, Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 đã ghi nhận tổng cộng 317 kỷ lục, trong đó có tới 53 kỷ lục thế giới.

Theo Ban tổ chức ASIAD Aichi-Nagoya, những con số trên được thống kê từ ngày đầu tiên tranh huy chương, từ ngày 20/9 đến 16h50 ngày 29/9 theo giờ Nhật Bản. Trong tổng số 317 kỷ lục, có 53 kỷ lục thế giới, 76 kỷ lục châu Á, 166 kỷ lục ASIAD, 11 kỷ lục thế giới trẻ và 11 kỷ lục châu Á trẻ.

Điểm đáng chú ý là những kỷ lục mới không chỉ xuất hiện ở một môn thi đấu mà trải rộng trên nhiều bộ môn. Bắn súng và cử tạ là hai môn nổi bật về số lượng kỷ lục được thiết lập, bên cạnh bơi, điền kinh, xe đạp lòng chảo và bắn cung.

Sự xuất hiện dày đặc của các kỷ lục cho thấy cuộc cạnh tranh tại ASIAD 20 đang diễn ra ở trình độ rất cao. Các vận động viên hàng đầu châu Á không chỉ hướng tới huy chương mà còn có cơ hội vượt qua những cột mốc từng được xem là giới hạn của khu vực và thế giới.

Một trong những dấu ấn đáng chú ý thuộc về Shin Ohashi, kình ngư 17 tuổi của Nhật Bản. Ngày 24/9, tại Tokyo Aquatic Centre, Ohashi đã phá kỷ lục thế giới nội dung 200m bướm nam.

Thành tích này càng gây chú ý khi anh còn rất trẻ và thi đấu trên sân nhà. Kỷ lục của Ohashi là minh chứng rõ nét cho chất lượng chuyên môn của ASIAD 2026, nơi nhiều vận động viên trẻ đang tận dụng sân chơi cấp châu lục để tạo nên những cột mốc mới trong sự nghiệp.

Bên cạnh 53 kỷ lục thế giới, con số 166 kỷ lục ASIAD cũng đặc biệt đáng chú ý. Đây là nhóm chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng số kỷ lục được ghi nhận.

Các kỷ lục ASIAD mới được thiết lập phản ánh sự thay đổi mạnh mẽ về mặt thành tích qua từng kỳ đại hội. Khi trình độ thể thao châu Á ngày càng được nâng cao, những cột mốc từng được thiết lập ở các kỳ ASIAD trước đang liên tục bị xô đổ.

Ngoài ra, 76 kỷ lục châu Á cũng cho thấy nhiều vận động viên đã tiến gần hoặc vượt qua những chuẩn thành tích cao nhất của lục địa. Đáng chú ý, 22 kỷ lục dành cho lứa tuổi trẻ gồm 11 kỷ lục thế giới trẻ và 11 kỷ lục châu Á trẻ tiếp tục cho thấy sự xuất hiện của thế hệ vận động viên mới.

ASIAD 2026 còn chưa khép lại. Theo kế hoạch, Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 sẽ kết thúc vào ngày 4/10, đồng nghĩa các vận động viên vẫn còn thêm 4 ngày để tiếp tục chinh phục những cột mốc mới.

Ban tổ chức cho biết số liệu 317 kỷ lục mới chỉ được tính đến chiều 29/9. Vì vậy, tổng số kỷ lục của đại hội có thể tiếp tục tăng trong những ngày thi đấu cuối cùng, đặc biệt khi nhiều nội dung quan trọng vẫn chưa hoàn tất./.

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