ASIAD 2026 ngày 30/9: Chờ tin vui từ Boxing, Vật và Judo xung trận

Ngày 30/9 - ngày thi đấu chính thức thứ 11 của ASIAD 2026 - tiếp tục diễn ra nhiều nội dung tranh tài đáng chú ý của Đoàn Thể thao Việt Nam.

Tâm điểm là sàn đấu Boxing khi hai võ sỹ Nguyễn Thị Tâm và Lưu Diễm Quỳnh bước vào các trận bán kết, trong khi các vận động viên khác của Việt Nam tranh tài ở môn Vật, Judo, Bắn súng, Cầu mây và Golf.

Tại môn Boxing, võ sỹ Nguyễn Thị Tâm thi đấu bán kết hạng 51kg nữ, gặp đối thủ Kazakhstan, trong khi ở hạng 75kg nữ, người đồng đội của cô là Lưu Diễm Quỳnh chạm trán võ sỹ Trung Quốc tại bán kết.

Sau khi vượt qua những vòng đấu trước, hai võ sỹ Việt Nam đang đứng trước cơ hội tiến thêm một bước tại ASIAD 2026. Đây cũng là những cuộc đấu được chờ đợi nhất trong ngày 30/9 khi Boxing hiện là một trong những môn mà VĐV Việt Nam đã tiến sâu nhất vào giai đoạn tranh chấp.

Ở môn Vật, đô vật Đặng Thị Linh tiếp tục tranh tài ở hạng 68kg nữ. Nội dung này thi đấu theo thể thức loại trực tiếp, có nhánh đấu vớt dành cho những trường hợp đủ điều kiện.

Nếu giành chiến thắng ở các trận đấu đầu tiên, nữ vận động viên Việt Nam sẽ tiếp tục cạnh tranh để tiến sâu vào nhóm tranh huy chương.

Judo cũng là môn đáng chú ý với sự góp mặt của Hà Ngọc Chi ở hạng 48kg nữ và Lâm Thị Ngân Hà ở hạng 52kg nữ. Hai võ sỹ lần lượt đối đầu các đại diện đến từ Ấn Độ và Nepal. Mục tiêu trước mắt là vượt qua các vòng đấu đầu tiên để giành quyền đi tiếp, qua đó duy trì cơ hội tranh huy chương.

Tại môn Bắn súng, ba xạ thủ Phạm Quang Huy, Lại Công Minh và Nguyễn Đình Thành tranh tài ở nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh nam. Kết quả vòng loại có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng góp mặt ở những giai đoạn tiếp theo của cuộc thi.

Ở môn Cầu mây, các tuyển thủ Việt Nam đồng loạt ra quân tại nội dung Quadrant. Đội nam gặp Myanmar, trong khi đội nữ đối đầu Ấn Độ ở vòng sơ loại. Sau những kết quả tích cực của Cầu mây Việt Nam trong những ngày qua, các trận đấu này tiếp tục nhận được sự quan tâm lớn.

Golf Việt Nam cũng bước vào thi đấu với các nội dung cá nhân nam và nữ. Các golfer Nguyễn Anh Minh, Lê Khánh Hưng và Nguyễn Tuấn Anh tranh tài ở bảng nam, trong khi Lê Nguyễn Minh Anh và Nguyễn Khánh Linh thi đấu ở bảng nữ, với mục tiêu duy trì sự ổn định và tạo vị trí thuận lợi cho chặng đường phía trước.

Sau 10 ngày thi đấu chính thức tại ASIAD 2026, đoàn Thể thao Việt Nam đã có tổng cộng 20 huy chương, gồm 2 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc và 17 huy chương Đồng, tạm đứng thứ 20 trên bảng tổng kết thành tích toàn đoàn./.

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 mới nhất ngày 30/9 Đoàn Việt Nam có tấm huy chương Vàng thứ 2 tại ASIAD 2026 trong ngày 29/9, qua đó trở lại top 20 toàn đoàn, với 2 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc và 17 huy chương Đồng.