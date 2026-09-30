ASIAD 2026: Boxing, cầu mây thắp hy vọng vàng cho thể thao Việt Nam

Ngày thi đấu 30/9 tại ASIAD 2026 chứng kiến những tín hiệu tích cực của Đoàn thể thao Việt Nam khi Nguyễn Thị Tâm giành quyền vào chung kết boxing, Lưu Diễm Quỳnh có huy chương Đồng, còn các đội tuyển cầu mây tiếp tục cho thấy khả năng cạnh tranh huy chương ở những nội dung sở trường.

Tâm điểm của thể thao Việt Nam trong ngày 30/9 thuộc về Nguyễn Thị Tâm ở hạng 51kg nữ môn boxing. Đối đầu Alua Balkibekova, võ sỹ mạnh của Kazakhstan, tay đấm Việt Nam đã thể hiện một trận đấu chặt chẽ, chủ động và đầy bản lĩnh.

Nguyễn Thị Tâm kiểm soát tốt cự ly, lựa chọn thời điểm ra đòn hợp lý và không để đối thủ tạo được thế trận thuận lợi. Kết quả, cô giành chiến thắng tuyệt đối 5-0 bằng tính điểm, qua đó giành quyền vào chung kết.

Với chiến thắng này, Nguyễn Thị Tâm đã chắc chắn có ít nhất huy chương Bạc, đồng thời đứng trước cơ hội mang về thêm một tấm huy chương Vàng cho Đoàn thể thao Việt Nam. Điều đáng chú ý là Tâm phải vượt qua một đối thủ có trình độ cao và giàu kinh nghiệm quốc tế. Tấm vé chung kết không chỉ mang ý nghĩa về thành tích mà còn cho thấy tay đấm Việt Nam đang duy trì được sự ổn định ở thời điểm quan trọng nhất.

Trong bối cảnh Đoàn thể thao Việt Nam cần thêm những tấm huy chương Vàng để cải thiện thành tích, trận chung kết của Nguyễn Thị Tâm vì thế sẽ trở thành một trong những cuộc tranh tài được chờ đợi nhất. Boxing Việt Nam còn có thêm một tấm huy chương Đồng của Lưu Diễm Quỳnh ở hạng 75kg nữ.

Gặp Bao Ziyi của Trung Quốc tại bán kết, Diễm Quỳnh không thể tạo bất ngờ và để thua 0-5. Dù vậy, việc lọt vào nhóm 4 võ sỹ mạnh nhất vẫn giúp cô mang về một tấm huy chương đáng ghi nhận cho đoàn.

Nếu boxing mở ra hy vọng vàng thì cầu mây tiếp tục chứng minh đây là một trong những môn chủ lực của thể thao Việt Nam tại ASIAD năm nay. Sau tấm huy chương Vàng nội dung đôi nữ trước đó, các tuyển thủ cầu mây bước vào nội dung 4 người với tinh thần hưng phấn.

Đội nữ khởi đầu thuận lợi bằng chiến thắng 2-0 trước Ấn Độ trước khi bước vào cuộc đối đầu được chờ đợi với Thái Lan. Đây là trận đấu có ý nghĩa đặc biệt bởi Thái Lan từ lâu được xem là thế lực hàng đầu của cầu mây châu Á.

Tuy nhiên, các cô gái Việt Nam tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng để thắng 2-0, qua đó chiếm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào bán kết. Chiến thắng trước Thái Lan không chỉ quan trọng về điểm số mà còn tạo cú hích lớn về tâm lý. Với một môn thi đấu mà sự tự tin và ổn định có ảnh hưởng rất lớn đến kết quả, việc vượt qua đối thủ mạnh nhất ngay từ vòng bảng giúp đội nữ Việt Nam có thêm cơ sở để hướng tới mục tiêu cao hơn.

Cầu mây nam cũng có một ngày thi đấu tích cực. Ở nội dung 4 người, đội tuyển Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước Myanmar nhưng vẫn thể hiện được bản lĩnh để ngược dòng thắng 2-1. Kết quả này giúp đội nam duy trì lợi thế trong cuộc cạnh tranh suất đi tiếp.

So với nhiều môn khác, cầu mây đang cho thấy khả năng đóng góp huy chương rõ rệt hơn cả. Tấm huy chương Vàng đã có, trong khi cả đội nam lẫn nữ vẫn còn cơ hội tiến sâu ở nội dung 4 người. Nếu duy trì được phong độ hiện tại, đây tiếp tục là một trong những "mỏ huy chương" quan trọng của thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026.

Ở các môn còn lại trong ngày 30/9, thành tích của các vận động viên Việt Nam chưa thực sự nổi bật. Judo, vật, bắn súng và golf đều chưa tạo được đột phá. Lâm Thị Ngân Hà dừng bước sau nhánh tranh vé vớt của judo, Đặng Thị Linh không thể đi sâu ở môn vật, trong khi các xạ thủ và golfer Việt Nam chưa có vị trí thuận lợi sau phần thi của mình.

Trong bức tranh chung ấy, boxing và cầu mây trở thành hai điểm sáng rõ nét nhất. Lưu Diễm Quỳnh đã có huy chương Đồng, Nguyễn Thị Tâm tiến vào trận đấu tranh huy chương Vàng, còn các đội cầu mây tiếp tục giữ nhịp chiến thắng.

Tất cả ánh mắt giờ sẽ hướng về trận chung kết của Nguyễn Thị Tâm và hành trình tiếp theo của cầu mây, những nơi thể thao Việt Nam còn nguyên cơ hội bổ sung những tấm huy chương giá trị tại ASIAD 2026.

Sau ngày thi đấu 30/9, đoàn Việt Nam đứng thứ 20 với 2 huy chương Vàng, 1 huy chương Vàng, 18 huy chương Đồng, tổng cộng 21 huy chương./.

ASIAD 2026: Hạ nhà vô địch thế giới, võ sỹ Nguyễn Thị Tâm vào chung kết Boxing Võ sỹ Nguyễn Thị Tâm đã ghi tên mình vào chung kết hạng cân 51kg nữ môn Boxing nữ tại ASIAD 2026 sau khi có chiến thắng thuyết phục trước nhà vô địch thế giới.