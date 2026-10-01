Tòa án Mỹ xem xét tính hợp pháp của thuế quan chống lao động cưỡng bức

Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ ngày 30/9 đã xem xét các cơ sở pháp lý và thực tiễn đằng sau các mức thuế toàn cầu mới nhất do Tổng thống Donald Trump áp đặt đối với hầu hết toàn bộ hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ, xuất phát từ cáo buộc các đối tác thương mại chưa có đủ biện pháp để ngăn chặn tình trạng lao động cưỡng bức.

Hội đồng gồm ba thẩm phán - do Tổng thống Donald Trump, và các cựu Tổng thống Barack Obama và Joe Biden bổ nhiệm - đã nghe các bên tranh tụng tại Manhattan liên quan đến các vụ kiện với cáo buộc rằng các mức thuế mới nhất này là nỗ lực nhằm khôi phục các mức thuế đối ứng mà Tòa án Tối cao đã bãi bỏ hồi tháng 2.

Bốn doanh nghiệp nhỏ cùng 25 bang do Đảng Dân chủ dẫn dắt cho rằng các mức thuế trên, được áp dụng đối với hàng nhập khẩu từ 60 đối tác thương mại, bao gồm Liên minh châu Âu (EU) và Trung Quốc, đã vượt quá xa thẩm quyền của Tổng thống.

Luật sư Pratik Shah, đại diện cho các doanh nghiệp nhỏ khởi kiện, phát biểu trước tòa rằng chính quyền Tổng thống Trump đã lạm dụng một đạo luật vốn chỉ cho phép áp thuế quan trong phạm vi "được kiểm soát chặt chẽ". Ông Shah nhấn mạnh rằng vì muốn áp đặt các mức thuế mới một cách nhanh chóng, chính quyền Tổng thống Trump đã bỏ qua các yêu cầu pháp lý về việc phải đưa ra kết luận riêng cho từng quốc gia để chứng minh tính hợp lý của mỗi mức thuế.

Ông Shah cũng so sánh đợt thuế này với các khoản thuế được áp đặt theo cùng một đạo luật trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump. Lúc đó, Đại diện Thương mại Mỹ đã phải ban hành các báo cáo theo từng quốc gia và áp thuế được thiết kế riêng cho từng nền kinh tế. Vị luật sư đại diện doanh nghiệp nhỏ này nhấn mạnh rằng ngay cả khi muốn thực hiện với tốc độ cực nhanh và áp dụng với toàn bộ các đối tác thương mại, chính quyền vẫn bắt buộc phải đáp ứng các yêu cầu do luật định.

Đáp lại, ông Eric Hamilton, đại diện cho Bộ Tư pháp Mỹ, khẳng định Đại diện Thương mại Mỹ đã đánh giá rất kỹ lưỡng thực trạng hàng hóa sản xuất bằng lao động cưỡng bức trên thị trường quốc tế. Ông cho biết thêm, chính phủ không nhất thiết phải chứng minh "với độ chính xác tuyệt đối" rằng lao động cưỡng bức là một "gánh nặng" đối với thương mại Mỹ mới được phép áp thuế.

Dự kiến hội đồng thẩm phán sẽ ra phán quyết bằng văn bản trong vài tuần tới. Các nguyên đơn đã đề nghị tòa án hủy bỏ hoàn toàn các mức thuế này. Tòa án cũng có thể đưa ra một phán quyết mang tính hạn chế hơn, yêu cầu chính phủ thực hiện lại quá trình điều tra để cung cấp thêm chi tiết và cơ sở lý giải cho các mức thuế, tương tự như cách tòa án từng xử lý đối với một số mức thuế trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump./.

Mỹ: Tòa liên bang tạm ngăn thu hồi giấy phép lao động của người nhập cư Chính quyền Tổng thống Trump đang đẩy mạnh chương trình cải tổ chính sách nhập cư, bao gồm việc thu hẹp phạm vi áp dụng Quy chế Bảo vệ Tạm thời đối với nhiều quốc gia.