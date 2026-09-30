Mỹ: Lạm phát lõi chạm 3%, Fed có thể sẽ tiếp tục nâng lãi suất

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), thước đo lạm phát được Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) theo dõi sát sao, trong tháng 8/2026 đã tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước, trong khi chỉ số PCE lõi tăng 3%. Cả hai mức tăng này đều thấp hơn đáng kể so với dự báo.

Theo báo cáo do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 30/9, chỉ số PCE tăng 0,3% trong tháng Tám sau khi điều chỉnh theo mùa, đưa mức tăng trong 12 tháng lên 3,4%. Trước đó, các nhà kinh tế được Dow Jones khảo sát dự báo hai mức tăng lần lượt là 0,3% và 3,7%.

Không tính giá thực phẩm và năng lượng, PCE tăng 0,2%, đưa mức lạm phát lõi hàng năm lên 3%. Các dự báo tương ứng là 0,3% và 3,3%.

Chi phí năng lượng là nguyên nhân chính khiến giá tăng trong tháng Tám, mặc dù nhiều lĩnh vực khác cũng ghi nhận mức tăng. Giá xăng tăng 4,4% và giá các dịch vụ vận tải tăng tốc 1,4%. Giá hàng hóa và dịch vụ năng lượng tăng 2,3%. Giá hàng hóa và dịch vụ đều tăng 0,3%.

Mặc dù Fed chính thức theo dõi chỉ số PCE chung, các quan chức Fed nhìn chung coi chỉ số lõi là thước đo tốt hơn về các xu hướng dài hạn.

Kết quả trên được công bố sau khi Cục Phân tích Kinh tế Mỹ (BEA) điều chỉnh phương pháp tính một số thành phần của chỉ số PCE, trong đó có giá dịch vụ pháp lý, phần mềm và phụ kiện máy tính, cũng như dịch vụ quản lý danh mục đầu tư. Những điều chỉnh này làm giảm mức PCE lõi của tháng Bảy khoảng 0,36 điểm phần trăm.

Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ tăng sau khi báo cáo được công bố, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm.

Các nhà giao dịch định giá khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 10 thấp hơn, và đẩy thời điểm dự kiến cho đợt tăng lãi suất tiếp theo sang tháng 12.

Báo cáo cũng cho thấy thu nhập cá nhân tăng 0,2%, trong khi chi tiêu tăng 0,9%, so với mức dự báo đồng thuận lần lượt là 0,4% và 0,8%.

Cả hai chỉ số PCE vẫn cao hơn đáng kể so với mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương, làm gia tăng khả năng Fed sẽ tiếp nối đợt tăng lãi suất hồi tháng Chín bằng một đợt tăng khác tại một trong hai cuộc họp còn lại trong năm nay, vào tháng 10 hoặc tháng 12.

Trong một diễn biến kinh tế khác ngày 30/9, Bộ Thương mại Mỹ cho biết tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng 2,2% trong quý 2/2026, theo ước tính cuối cùng trong số 3 lần ước tính. Con số này tăng mạnh so với mức ước tính trước đó là 1,5%, phản ánh đóng góp lớn hơn từ chi tiêu tiêu dùng, chi tiêu chính phủ và đầu tư./.

Quan chức Fed: Chưa cần vội tăng lãi suất Tại cuộc họp diễn ra vào đầu tháng này, Fed đã tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, lên khoảng 3,75% – 4,00% nhằm ứng phó với tình trạng lạm phát cao dai dẳng.