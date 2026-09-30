Tây Ninh thực hiện nhiều giải pháp phấn đấu tăng thu ngân sách trên 10%

Tỉnh Tây Ninh đang phấn đấu thu ngân sách nhà nước vượt trên 10% so với dự toán năm 2026, với kết quả thực hiện trong 9 tháng đầu năm đã đạt khoảng 52 ngàn tỷ đồng (tương đương 96,4% dự toán Trung ương giao).

Tính đến cuối tháng 9 năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đạt khoảng 52.000 tỷ đồng, hoàn thành 96,4% dự toán Trung ương giao.

Trong đó, tỷ lệ hoàn thành đạt 96,4% dự toán Trung ương giao và 94,5% dự toán HĐND tỉnh giao. Mức tăng trưởng tăng 33% so với cùng kỳ năm trước.

Về cơ cấu thu ngân sách, thu nội địa đạt 45,7 nghìn tỷ đồng (tăng 36% so với cùng kỳ), trong đó thu tiền sử dụng đất đạt 16 nghìn tỷ đồng.

Về chi ngân sách, tổng chi đạt hơn 40 nghìn tỷ đồng; trong đó chi đầu tư phát triển hơn 25,7 nghìn tỷ đồng và chi thường xuyên hơn 14,2 nghìn tỷ đồng.

Giải ngân đầu tư công đạt 18.858 tỷ đồng, tương đương 51,71% kế hoạch phân bổ (đứng thứ 6/34 địa phương toàn quốc).

Tuy nhiên, tiến độ thu giữa các địa phương còn không đồng đều. Toàn tỉnh có 83/96 xã, phường đạt trên tiến độ thu bình quân 9 tháng, trong đó 47 địa phương đã đạt và vượt dự toán. Một số địa phương đạt kết quả cao như xã Phước Vĩnh Tây đạt 369,9%, Bến Lức đạt 253,5%, Hậu Nghĩa đạt 242,6% so với dự toán.

Bên cạnh đó, có 13/96 xã, phường có số thu dưới 75% dự toán; trong đó xã Hòa Hội đạt 47,4% và phường Kiến Tường đạt 47,8%. Có 11 xã, phường có tổng thu cân đối, không tính tiền sử dụng đất, dưới tiến độ thu bình quân.

Từ nay đến cuối năm, Sở Tài chính Tây Ninh đề nghị các địa phương đã hoàn thành dự toán tiếp tục khai thác các nguồn thu còn dư địa, chống thất thu, thu hồi nợ đọng, phấn đấu thu ở mức cao nhất để tạo nguồn cân đối cho năm 2026 và 2027.

Đối với các địa phương có số thu thấp, phải rà soát cụ thể từng nguồn thu, từng sắc thuế, xác định số phải thu và thời gian thực hiện; trường hợp có nguy cơ hụt thu, phải chủ động phương án điều hành ngân sách tương ứng.

Các giải pháp trọng tâm trong những tháng cuối năm gồm thúc đẩy sản xuất, tạo nguồn thu bền vững cho doanh nghiệp; Chống thất thu, tăng cường thanh tra, ngăn chặn trốn thuế; Giải ngân vốn, đẩy mạnh đầu tư công và các công trình trọng điểm.

Cụ thể, để tăng thu từ sản xuất, kinh doanh và đầu tư, tỉnh hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, duy trì và mở rộng sản xuất; Xử lý vướng mắc pháp lý và nghĩa vụ tài chính đất đai nhằm đẩy nhanh dự án, Tạo nguồn thu ổn định, bền vững từ thực tế.

Nhằm quản lý thu và chống thất thu thuế, tỉnh triển khai đồng bộ giải pháp giữa Sở Tài chính và thuế, tập trung theo địa bàn lớn; tăng cường kiểm tra, đôn đốc nhằm thu hồi nợ đọng; Chống chuyển giá, trốn thuế, bảo đảm thu đúng và đủ.

Nhằm khai thác hiệu quả tài sản công và đất đai, Sở Nông nghiệp và Môi trường đẩy nhanh giải quyết hồ sơ tồn đọng, đẩy nhanh phê duyệt phương án cho thuê cơ sở dôi dư, đưa tài sản công vào sử dụng tạo nguồn lực. hạn chế lãng phí.

Bên cạnh đó, tỉnh xác định điều hành chi ngân sách chặt chẽ, cắt giảm khoản chi chưa thực sự cần thiết, ưu tiên vốn cho an sinh xã hội, quốc phòng và nhiệm vụ cấp bách./.

Thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc mục tiêu thu ngân sách trên 1 triệu tỷ đồng TP Hồ Chí Minh tập trung khai thác hiệu quả 5 nhóm nguồn thu từ đất và đấu giá đất; thu hồi nợ thuế; thu xuất nhập khẩu; thu từ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; các khoản thu hợp pháp khác.