Cần Thơ bứt tốc giải ngân vốn đầu tư công trong tháng 9

Thành phố Cần Thơ đang quyết liệt triển khai đợt thi đua cao điểm "90 ngày đêm" nhằm thúc đẩy, bứt tốc giải ngân vốn đầu tư công trong tháng 9/2026.

Tính đến sáng ngày 29/9/2026, số vốn đã giải ngân đạt hơn 10.705 tỷ đồng, bằng 56,3% so kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao trong năm 2026. Dự kiến đến hết tháng 9/2026, giải ngân đạt gần 60%.

Đây là bước chuyển biến tích cực, mang tính bứt phá khi nhìn lại thời điểm hết tháng 8/2026 tỷ lệ giải ngân toàn thành phố mới đạt 29,2% kế hoạch, xếp hạng 33/34 tỉnh thành.

Nhưng chỉ trong 28 ngày của tháng 9/2026, thành phố đã giải ngân thêm khoảng 5.056 tỷ đồng, gần bằng luỹ kế của 8 tháng trước đó, đưa tỷ lệ giải ngân tăng thêm 27,1%.

Kết quả này là minh chứng rõ nét, sinh động cho hiệu quả của sự vào cuộc đồng bộ, chỉ đạo quyết liệt của cả hệ thống chính trị thành phố theo tinh thần thi đua cao điểm "90 ngày đêm giải ngân vốn đầu tư công", thêm gam màu tươi sáng cho bức tranh đầu tư công vốn còn khá ảm đạm trong nửa đầu năm.

Thông tin chi tiết về tình hình giải ngân và các giải pháp bứt tốc được báo cáo tại phiên họp thường kỳ tháng 9/2026 của Ủy ban Nhân dân Cần Thơ, sau 6 tháng đầu năm, tiến độ giải ngân đạt khoảng 16%; Sau 7 tháng đạt khoảng 25%; tháng 8/2026 đạt lũy kế khoảng 20% (theo báo cáo điều chỉnh từng giai đoạn); đến ngày 21/9/2026: Đạt 40,74%.

Tuy nhiên, dù đã có nhiều nỗ lực, tiến độ giải ngân lũy kế của thành phố nhìn chung vẫn còn thấp so với kỳ vọng ban đầu.

Trước đó, trong chiến dịch cao điểm 90 ngày đêm giải ngân, Cần Thơ đặt mục tiêu đưa tỷ lệ giải ngân toàn thành phố vượt mốc 75% trước ngày 28/9/2026. Tuy nhiên, do vướng phải một số "điểm nghẽn" kinh niên, kết quả thực tế chưa đạt như kỳ vọng và áp lực dồn lên quý 4 năm 2026 là rất lớn.

Các giải pháp bứt tốc giải ngân trong thời gian tới

Để hoàn thành kế hoạch vốn năm 2026, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên cùng Ban Thường vụ Thành ủy đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc thực hiện ngay nhiều giải pháp.

Rõ người, rõ việc, rõ tiến độ: Phân công trách nhiệm cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân gắn liền với sản phẩm đầu ra và thời hạn hoàn thành.

Tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng: Tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường hỗ trợ tái định cư nhằm đảm bảo tiến độ cho các công trình trọng điểm như Cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, các dự án nâng cấp đô thị và y tế.

Điều chuyển vốn linh hoạt: Khẩn trương rà soát các dự án có tiến độ chậm, thi công kém hiệu quả để điều chuyển dòng vốn sang các dự án có khả năng hấp thụ tốt và giải ngân ngay trong năm.

Thi công liên tục: Khuyến khích các nhà thầu huy động tối đa nguồn lực, vật liệu, tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp" tranh thủ thời tiết thuận lợi tạo khối lượng sản lượng lớn để đủ điều kiện quyết toán.

Đối với các địa phương, đến nay có 23/103 xã giải ngân đạt trên mức 75%, trên kế hoạch đề ra; có 22 xã có tỷ lệ giải ngân dưới mức trung bình của thành phố. Đối với cấp thành phố, có 9 sở ngành giải ngân đạt trên 75% nhưng giá trị giải ngân cũng rất ít, chỉ vài trăm triệu đồng, chủ yếu là để thanh toán nợ đọng.

Riêng các dự án lớn tiến độ giải ngân còn rất thấp. Trong đó có 14 trên tổng số 27 chủ đầu tư giải ngân dưới mức trung bình của thành phố…

Năm 2026, Thủ tướng Chính phủ giao thành phố tổng kế hoạch vốn đầu tư công là 19.027 tỷ đồng. Ngay sau khi được giao, thành phố Cần Thơ đã khẩn trương tổ chức thực hiện phân bổ, điều chuyển kế hoạch vốn và triển khai giải pháp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, với tinh thần không để vốn chờ công trình, khối lượng chờ thanh toán. Tuy nhiên tốc độ giải ngân được đẩy nhanh chỉ bắt đầu từ tháng 9/2026./.

Bắc Ninh tiếp tục dẫn đầu cả nước về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tính đến hết ngày 17/9, Bắc Ninh đã giải ngân hơn 12.400 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 79,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao là 15.500 tỷ đồng.