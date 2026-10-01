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Mỹ lập Bộ Tư lệnh Tác chiến tự động, thúc đẩy ứng dụng AI trên chiến trường

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ công bố thành lập Bộ Tư lệnh Tác chiến Tự động, tập trung phát triển và triển khai hệ thống tự hành, robot, drone trong bối cảnh AI đang làm thay đổi phương thức tác chiến.

Phương Oanh
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. (Ảnh: THX/TTXVN)
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 30/9, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth công bố thành lập Bộ Tư lệnh Tác chiến Tự động (Autonomous Warfare Command), nhằm đẩy mạnh phát triển và triển khai các hệ thống tự hành, robot và thiết bị bay không người lái (drone) trong toàn quân.

Phát biểu tại căn cứ Thủy quân lục chiến Mỹ ở Quantico, bang Virginia, ông Hegseth cho biết bộ tư lệnh mới sẽ do một tướng 4 sao chỉ huy. Ông nhận định tốc độ thay đổi của chiến tranh đang vượt xa tốc độ mà quân đội có thể thích ứng.

Ông cũng nhấn mạnh sự kết hợp giữa năng lực tính toán giá rẻ, AI tiên tiến và công nghệ sản xuất thương mại đang làm thay đổi đáng kể khả năng tiến hành các cuộc tấn công chính xác.

Đây sẽ là bộ tư lệnh tác chiến thứ 12 của quân đội Mỹ, trong khi bộ tư lệnh gần đây nhất được thành lập là Bộ Tư lệnh Không gian Mỹ vào năm 2019.

Theo tờ Wall Street Journal, bộ tư lệnh mới sẽ được giao nhiệm vụ đẩy mạnh việc phát triển, mua sắm, thử nghiệm và triển khai các hệ thống tự hành, robot và thiết bị bay không người lái (drone) trong toàn lực lượng liên quân.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Lầu Năm Góc đẩy mạnh phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), drone và các hệ thống tự hành, đồng thời tìm cách chuyển một phần trọng tâm từ những nền tảng vũ khí truyền thống có chi phí cao sang các hệ thống tự hành sử dụng AI với chi phí thấp hơn.

Cùng ngày, ông Hegseth công bố Dự án Meridian, sáng kiến nghiên cứu tương lai chiến tranh do Lầu Năm Góc chủ trì, với tỷ phú công nghệ Elon Musk, doanh nhân Palmer Luckey và cựu Chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich đồng lãnh đạo.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ đồng thời công bố kế hoạch cắt giảm 20% số tướng và đô đốc trong quân đội, cũng như xây dựng một căn cứ mới có khả năng tiếp nhận từ 15.000-20.000 binh sỹ Mỹ. Ông kêu gọi các thống đốc bang trên toàn nước Mỹ đề xuất địa điểm phù hợp để xây dựng căn cứ mới./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Lầu Năm góc #quân đội Mỹ #Bộ Tư lệnh Tác chiến Tự động #AI #robot #drone #công nghệ quân sự Mỹ
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