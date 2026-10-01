Nga: Duma Quốc gia khóa 9 họp phiên đầu tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 30/9, Duma Quốc gia (Hạ viện) khóa 9 Quốc hội Nga đã triệu tập phiên họp đầu tiên.

Lần đầu tiên trong lịch sử, Duma Quốc gia triệu tập phiên họp đầu tiên nhanh đến vậy - chỉ 10 ngày sau cuộc bầu cử.

Duma Quốc gia khóa 9 có thay đổi về cơ cấu, tăng số ủy ban từ 32 lên 34. Hai ủy ban mới thành lập là Uỷ ban luật hình sự và hành chính và Uỷ ban phát triển kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã dự và có bài phát biểu tại phiên họp toàn thể đầu tiên ngày 30/9.

Tổng thống Vladimir Putin chúc mừng ông Vyacheslav Volodin, Chủ tịch mới đắc cử của Duma Quốc gia khóa 9, và các đại biểu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử.

Nói về các nhiệm vụ chính của các đại biểu Duma Quốc gia khoá mới, Tổng thống Vladimir Putin lưu ý "cần ưu tiên các vấn đề quan trọng của quốc gia, tăng cường khả năng phòng thủ của đất nước."

Tổng thống Putin nhắc lại rằng một trong những luật quan trọng của kỳ họp mùa Thu đầu tiên của Duma Quốc gia sẽ là ngân sách liên bang cho 3 năm tới.

Người đứng đầu nước Nga nhấn mạnh, ngân sách cần phải đánh giá rõ ràng nguồn lực và cân bằng khả năng giữa các ưu tiên hiện tại và mục tiêu chiến lược, phải bảo đảm được nhiệm vụ duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, đồng thời tài trợ cho tất cả các dự án quốc gia và chương trình liên bang.

Ông cũng yêu cầu khi lập ngân sách cho những năm tới, chính quyền phải tập trung vào việc đảm bảo tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, dài hạn và khởi động một chu kỳ đầu tư mới.

Tổng thống Vladimir Putin cho rằng cần phải tăng cường khuôn khổ pháp lý của đất nước và những lợi thế của quyền tài phán quốc gia. Ông nhấn mạnh nước Nga phải từng bước tiến tới vị trí dẫn đầu trong tất cả các lĩnh vực phát triển trọng điểm. Muốn như vậy cần mạnh dạn hơn nữa loại bỏ các rào cản pháp lý lỗi thời đối với tinh thần kinh doanh, những ý tưởng đột phá và nghiên cứu khoa học sáng tạo, nhà lãnh đạo Nga kết luận.

Trong Duma Quốc gia khóa 9, Đảng Nước Nga Thống nhất giành được 349 ghế, qua đó duy trì đa số theo Hiến pháp. Duma Quốc gia khóa 9 có tới 41% là đại biểu mới, trong đó khối đảng LDPR có nhiều thay đổi nhất, với 15 đại biểu mới./.

Ông Vyacheslav Volodin tái đắc cử Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Ông Vyacheslav Volodin - ứng cử viên do khối nghị sỹ đảng Nước Nga Thống nhất cầm quyền đề cử, đã tái đắc cử Chủ tịch Hạ viện với 406 phiếu thuận trên tổng số 442 đại biểu tham gia bỏ phiếu.