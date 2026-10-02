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Khởi tố 7 người liên quan đến loạt villa trái phép quanh hồ Đồng Đò

Liên quan sai phạm xây villa trái phép trên đất rừng phòng hộ quanh hồ Đồng Đò, Công an Thành phố Hà Nội đã khởi tố 7 bị can, đồng thời tiến hành cưỡng chế tháo dỡ các công trình.

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Khởi tố 7 người liên quan đến loạt villa trái phép quanh hồ Đồng Đò
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Bản tin 60s ngày 2/10/2026 gồm những nội dung sau:

Khởi tố 7 người liên quan đến loạt villa trái phép quanh hồ Đồng Đò.

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