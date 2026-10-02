Ukraine giành lại nhiều khu vực trong cuộc phản công ở Donetsk

Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới - chuyên mục podcast quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua một số nội dung đáng chú ý sau:

Ukraine giành lại một phần lãnh thổ trong cuộc phản công ở Donetsk.

Mỹ lên kế hoạch triển khai thêm lực lượng hải quân tới Trung Đông.

UAE điều tra khả năng khủng bố đối với vụ việc trên máy bay Flydubai.

Hãy theo dõi bản tin podcast thời sự quốc tế mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quan trọng nhất của thế giới./.

Viết Thành