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Ukraine giành lại nhiều khu vực trong cuộc phản công ở Donetsk

Dữ liệu của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), lực lượng Ukraine đã giành lại một phần lãnh thổ trong cuộc phản công tại tỉnh Donetsk.

Viết Thành
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Ukraine giành lại nhiều khu vực trong cuộc phản công ở Donetsk
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Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua một số nội dung đáng chú ý sau:

Ukraine giành lại một phần lãnh thổ trong cuộc phản công ở Donetsk.

Mỹ lên kế hoạch triển khai thêm lực lượng hải quân tới Trung Đông.

UAE điều tra khả năng khủng bố đối với vụ việc trên máy bay Flydubai.

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Viết Thành
(Vietnam+)
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