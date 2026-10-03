Thủ tướng yêu cầu khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương rà soát, nhận diện đầy đủ những động lực và dư địa tăng trưởng còn có thể khai thác, nhất là các ngành, lĩnh vực, dự án có khả năng tạo giá trị gia tăng cao.

Sáng 3/10, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương, đánh giá tình hình kinh tế-xã hội 9 tháng, nhiệm vụ những tháng cuối năm và công tác giải ngân đầu tư công, triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương phải rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng, đánh giá cụ thể từng ngành, lĩnh vực, từng chỉ tiêu; xác định rõ phần còn thiếu hụt so với mục tiêu và đưa ra giải pháp cụ thể cho quý 4.

Quan trọng hơn, các địa phương phải rà soát, nhận diện đầy đủ những động lực và dư địa tăng trưởng còn có thể khai thác, nhất là các ngành, lĩnh vực, dự án có khả năng tạo giá trị gia tăng cao./.

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