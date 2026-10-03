Thủ tướng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2026

Thủ tướng chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 9 năm 2026
Chiều 16/9/2026, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 9 năm 2026.
Sáng 3/10/2026, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương.
Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung đánh giá cụ thể tình hình, xác định rõ những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp cụ thể, khả thi.
Nhìn lại chặng đường triển khai Nghị quyết số 28-NQ/TW từ năm 2022 đến nay, một trong những dấu ấn nổi bật và mang tính đột phá nhất chính là sự chuyển biến sâu sắc trong công tác tổ chức và cán bộ.
Quốc hội và Chính phủ Việt Nam sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan chức năng của Nam Phi để làm cầu nối hiệu quả cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước.
Cơ chế tôn vinh, trọng dụng và bảo vệ cán bộ theo Quy định số 220-QĐ/TW được áp dụng đối với đề xuất đổi mới, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ, trừ các trường hợp được quy định tại Khoản 2 Điều này.
Nhân dịp Ngài Vyacheslav Volodin được bầu lại làm Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga, ngày 1/10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi thư chúc mừng.
Việc phát triển năng lượng nguyên tử ở Việt Nam là vấn đề rất quan trọng, thể hiện tầm nhìn chiến lược và cách tiếp cận toàn diện, từ thể chế, hạ tầng, công nghệ đến con người.
Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thị Lan Anh là người Việt đầu tiên đảm nhiệm vị trí này trong suốt 30 năm của ITLOS, đánh dấu bước tiến lịch sử của Việt Nam trong nỗ lực tham gia vào các thể chế tài phán quốc tế.
Chiều 2/10/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan liên quan về thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW, ngày 1/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020; Kết luận số 70-KL/TW, ngày 31/1/2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị phải coi sức khỏe và thể lực của người dân là một bộ phận của sức mạnh quốc gia; phát triển thể dục, thể thao là một trong những phương thức quan trọng để xây dựng nền tảng đó.
Việc thí điểm thành lập Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh và Đảng bộ HĐND tỉnh trực thuộc Tỉnh ủy Điện Biên là bước kiện toàn tổ chức đảng, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng.
Việt Nam và Canada hiện có cơ hội xây dựng một mối quan hệ đóng góp cho thịnh vượng của hai nước và góp phần tăng cường khả năng chống chịu kinh tế, ổn định tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
Diễn đàn Biển Việt Nam 2026 tập trung trao đổi, khuyến nghị các định hướng, giải pháp hợp tác nhằm triển khai Nghị quyết số 20-NQ/TW về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh.
Bộ Quốc phòng Việt Nam và Hội đồng quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia tiếp tục phối hợp trong thúc đẩy, tuyên truyền về ý nghĩa, nội dung của Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị tiếp tục rà soát, hoàn thiện hai dự án Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), nhất là các quy định tác động trực tiếp đến thị trường và người dân.
Hai bên nhất trí việc tăng cường trao đổi kinh nghiệm ở cấp chuyên môn sẽ góp phần củng cố hiểu biết lẫn nhau, đồng thời tạo thêm nền tảng cho hợp tác nghị viện giữa Việt Nam và Mexico.
Thảo luận sâu rộng về phương hướng hợp tác thời gian tới, lãnh đạo Quốc hội Việt Nam và Nam Phi nhất trí đưa hợp tác nghị viện trở thành trụ cột quan trọng trong tổng thể quan hệ song phương.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, huy động, kết nối nguồn lực tài chính của Nhật Bản với nhu cầu phát triển của Việt Nam.
Qua 8 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu về công tác cán bộ đã được nâng lên rõ rệt.
Trong chuyến thăm bang Vorarlberg (Áo), Đại sứ Việt Nam Vũ Lê Thái Hoàng đã làm việc với lãnh đạo sở tại, nhiều tập đoàn lớn nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, công nghệ và thu hút đầu tư chất lượng cao.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị JBIC tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, huy động và kết nối nguồn lực tài chính của Nhật Bản với các nhu cầu phát triển của Việt Nam.
Thẩm phán Nguyễn Thị Lan Anh là người Việt Nam đầu tiên đảm nhiệm vị trí này trong suốt 30 năm thành lập ITLOS, đánh dấu bước tiến của Việt Nam trong nỗ lực tham gia vào các thể chế tài phán quốc tế.
Nghị định quy định việc áp dụng Bộ Chỉ số phải theo nguyên tắc bảo đảm phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Bộ Công an Việt Nam hợp tác với WIPO tăng cường chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, nâng cao hiệu quả bảo vệ lợi ích quốc gia và phát triển sáng tạo.
Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Ninh đối với ông Đào Thanh Trường và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đối với ông Phạm Bảo Sơn.
Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống nước Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5 đến 8/10/2026.
Ngày 1/10, Thủ tướng Chính phủ ban hành các quyết định điều động, bổ nhiệm, kéo dài thời hạn và thôi giữ chức vụ, nghỉ hưu một số cán bộ thuộc các đơn vị của Bộ Quốc phòng.
Chiều 1/10/2026, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Maeda Tadashi, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC).
Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, đăng cai APEC 2027 là hoạt động đối ngoại đa phương quan trọng, đồng thời là cơ hội để Việt Nam khẳng định tầm vóc, vị thế trong kỷ nguyên phát triển mới.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh cần thống nhất về nhận thức và quan điểm chỉ đạo, công tác tư tưởng bắt đầu từ thực tiễn, niềm tin của nhân dân phải được xây dựng bằng kết quả thực tiễn.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục rà soát, hoàn thiện để quy định, thể chế hóa nguyên tắc bảo đảm cải thiện nơi ở, điều kiện sống và sinh kế của người dân có đất ở bị thu hồi.