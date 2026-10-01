Tổng thống Cộng hòa Panama và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam

Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống nước Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5 đến 8/10/2026./.
Đưa quan hệ hợp tác Việt Nam-Saudi Arabia vươn lên tầm cao mới
Tối 23/9, tại Hà Nội, Đại sứ quán Vương quốc Saudi Arabia tổ chức kỷ niệm lần thứ 96 năm ngày Quốc khánh. Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng tham dự và phát biểu.