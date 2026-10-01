Thúc đẩy hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Thụy Sĩ, ngày 30/9, đoàn công tác của Bộ Công an Việt Nam đã có buổi làm việc với Ủy ban Tư vấn của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) tại Geneva.

Theo phóng viên TTXVN tại Thụy Sĩ, tại buổi làm việc, đại diện đoàn công tác đã thông tin về đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống các tội phạm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, với trọng tâm là các vi phạm về bản quyền tác giả và quyền liên quan trên không gian mạng trong năm 2026.

Sau 3 tháng triển khai quyết liệt, Công an Việt Nam đã phát hiện, xác minh 600 đầu mối vụ việc; khởi tố 205 vụ với 293 bị can liên quan đến hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, thu giữ hàng hóa trị giá hơn 300 triệu đồng.

Cụ thể, lực lượng chức năng đã khởi tố 30 vụ với 96 bị can về tội "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan," 175 vụ với 197 bị can về tội "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp," đồng thời xử lý vi phạm hành chính đối với 1.374 đối tượng. Những kết quả nổi bật này đã nâng cao rõ rệt ý thức chấp hành pháp luật của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, đồng thời được dư luận quốc tế đánh giá rất cao.

Nhận định về bối cảnh toàn cầu hiện nay, kinh tế số, thương mại điện tử và trí tuệ nhân tạo (AI) đang phát triển mạnh mẽ, giữ vai trò trọng yếu trong đời sống xã hội.

Song hành với đó, các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ ngày càng mang tính xuyên quốc gia, có phương thức tinh vi và cấu kết chặt chẽ với các loại tội phạm khác, đặt ra những thách thức không nhỏ cho Việt Nam và thế giới.

Trước thực tiễn đó, Bộ Công an Việt Nam bày tỏ mong muốn tiếp tục thúc đẩy trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao năng lực thực thi pháp luật và đẩy mạnh hợp tác đa phương giữa các cơ quan thực thi pháp luật quốc gia với các tổ chức chuyên môn quốc tế.

Bộ Công an khẳng định công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về sở hữu trí tuệ là một trong những nội dung trọng yếu gắn liền với nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bộ Công an luôn sẵn sàng tiếp nhận thông tin và phối hợp xử lý các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ liên quan đến Việt Nam. Bên cạnh việc hoàn thiện hành lang pháp lý và nâng cao năng lực thực thi, việc mở rộng hợp tác quốc tế mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc ứng phó hiệu quả với loại tội phạm này.

Về phía WIPO, đại diện tổ chức đã giới thiệu các chương trình hợp tác dài hạn và bền vững nhằm hỗ trợ các nước thành viên cải cách pháp luật theo Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (TRIPS) trên cơ sở cam kết của từng quốc gia.

WIPO khẳng định sẵn sàng hợp tác với Việt Nam theo nhu cầu thực tế, cung cấp các khóa đào tạo trực tuyến về quyền sở hữu trí tuệ, cử chuyên gia hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực cho lực lượng Công an Việt Nam, cũng như cung cấp danh sách cảnh báo về các trang web có dấu hiệu vi phạm.

Khép lại buổi làm việc, đoàn công tác Bộ Công an nhấn mạnh việc thiết lập quan hệ hợp tác chặt chẽ với WIPO không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm về sở hữu trí tuệ tại Việt Nam, mà còn tạo động lực để Việt Nam tích cực tham gia, đóng góp thiết thực vào các nỗ lực hợp tác quốc tế chung trong công tác bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và ngăn chặn các hành vi xâm phạm xuyên biên giới./.

Việt Nam ghi dấu trong báo cáo mới về đổi mới sáng tạo của WIPO GII là nguồn dữ liệu tham chiếu chuẩn mực toàn cầu dành cho các nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo doanh nghiệp quan tâm đến việc tìm hiểu các yếu tố thúc đẩy đổi mới sáng tạo tại các nền kinh tế.