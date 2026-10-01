Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND hai tỉnh, thành phố

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký các Quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Ninh và tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2026-2031.

Cụ thể, tại Quyết định số 1886/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Ninh nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Đào Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh.

Trước đó, ngày 24/9, tại Kỳ họp thứ nhất, khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031, Hội đồng Nhân dân thành phố Bắc Ninh đã bầu ông Đào Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Ninh nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại Quyết định số 1889/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Phạm Bảo Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên.

Ngày 28/9, tại Kỳ họp thứ tư, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã bầu ông Phạm Bảo Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2026-2031./.

Ông Đào Thanh Trường được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Ninh Ông Đào Thanh Trường, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Ninh nhiệm kỳ 2026-2031 với 81/81 phiếu tán thành, đạt 100% số đại biểu có mặt.

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