Bảo đảm điều kiện sống và sinh kế của người dân có đất ở bị thu hồi

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 7, chiều 1/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Theo Tờ trình của Chính phủ, dự thảo Luật dự kiến bố cục gồm 13 chương, giảm 3 chương so với Luật Đất đai năm 2024.

Về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, để bảo đảm quyền, lợi ích của người có đất thu hồi, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội và phù hợp với tình hình thực tiễn, tránh trường hợp lợi dụng chính sách thu hồi đất để trục lợi, dự thảo Luật đã bổ sung một số quy định. Theo đó, khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng nếu người sử dụng đất có nhu cầu thu hồi phần diện tích còn lại của thửa đất thu hồi thì cơ quan, người có thẩm quyền thu hồi đất xem xét, quyết định thu hồi đất và thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, quản lý diện tích đất này theo quy định của Chính phủ.

Dự thảo Luật bổ sung quy định về việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với người sử dụng đất là người đã nhận chuyển quyền sử dụng đất trong thời gian thực hiện thông báo thu hồi đất theo hướng trong thời gian có hiệu lực của thông báo thu hồi đất mà người có đất thu hồi thực hiện chuyển quyền sử dụng đất thì bên nhận chuyển quyền sử dụng đất được bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhưng không vượt quá tổng mức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư áp dụng đối với bên chuyển quyền sử dụng đất.

Cùng với đó, dự thảo Luật hoàn thiện quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; bổ sung quy định ưu tiên cho người có đất ở bị thu hồi được giao đất hoặc mua nhà trên diện tích đất đã thu hồi mở rộng theo hướng người có đất ở bị thu hồi để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án khu dân cư nông thôn thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở tại chỗ...

Thẩm tra sơ bộ dự án Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi cho biết, Thường trực Ủy ban tán thành sự cần thiết ban hành Luật Đất đai (sửa đổi), đồng thời xác định hồ sơ đủ điều kiện trình Quốc hội sau khi được hoàn thiện.

Cơ quan thẩm tra đề nghị tiếp tục bổ sung thuyết minh cụ thể cơ sở sửa đổi đối với từng điều, khoản; đánh giá rõ tác động của từng nội dung sửa đổi và tham vấn rộng rãi, bảo đảm công khai, minh bạch trong quá trình tiếp thu, giải trình.

Qua thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tích cực, khẩn trương tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các đại biểu Quốc hội để hoàn thiện dự án Luật; ghi nhận sự nỗ lực, trách nhiệm và chất lượng trong công tác thẩm tra của Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban khác của Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Phát biểu kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng nêu rõ: Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị tiếp tục rà soát, xác định các điểm nghẽn của việc thực hiện Luật Đất đai hiện hành và thể chế hóa đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là của Nghị quyết số 21-NQ/TW về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan cùng các chủ trương, chỉ đạo mới có liên quan. Thực hiện nghiêm Quy định 178-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong xây dựng pháp luật. Đồng thời, rà soát để sửa đổi một cách toàn diện, giải quyết thực sự căn cơ các vướng mắc trong thực tiễn có nguyên nhân do các quy định của Luật Đất đai năm 2024.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm tính khả thi, tính đồng bộ, thống nhất giữa Luật Đất đai (sửa đổi) đối với pháp luật nhà ở, kinh doanh bất động sản, quy hoạch, quy hoạch đô thị và nông thôn, đầu tư, đầu tư theo phương thức đối tác công tư, tổ chức chính quyền địa phương, phát triển đô thị... đặc biệt là các dự án luật đang xem xét trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2.

Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục rà soát, hoàn thiện để quy định, thể chế hóa nguyên tắc bảo đảm cải thiện nơi ở, điều kiện sống và sinh kế của người dân có đất ở bị thu hồi./.

Sửa Luật Đất đai: Thu hồi đất phải gắn với tái thiết cuộc sống người dân Luật Đất đai sửa đổi cần tiếp tục hoàn thiện quy định theo hướng cụ thể hóa yêu cầu tái thiết cuộc sống, bảo đảm người có đất bị thu hồi có nơi ở, điều kiện sống và sinh kế bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.