Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đối mặt nguy cơ ngập: Khuyến cáo từ chuyên gia

Trận mưa lớn chiều và tối 30/9/2026 cho thấy áp lực ngập tại Thành phố Hồ Chí Minh vẫn lớn khi mưa tập trung trong thời gian ngắn, xảy ra đồng thời với triều cường.

Trận mưa lớn chiều và tối 30/9/2026 cho thấy áp lực ngập tại Thành phố Hồ Chí Minh vẫn lớn khi mưa tập trung trong thời gian ngắn, xảy ra đồng thời với triều cường.

Nhiều tuyến đường ngập sâu, giao thông ùn ứ, phương tiện chết máy. Trong những ngày tới, mưa dông còn tiếp diễn, trong khi mực nước sông, kênh, rạch chưa giảm, nguy cơ ngập cục bộ vẫn ở mức cao.

Các chuyên gia khuyến cáo, người dân cần theo dõi thường xuyên các bản tin dự báo mưa và triều cường, nhất là vào chiều và tối; chủ động điều chỉnh thời gian, lộ trình di chuyển, hạn chế đi qua các tuyến đường đang ngập sâu hoặc có dòng nước chảy xiết…/.