Hợp tác gìn giữ, phát triển tình hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia

Ngày 2/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hội đồng quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia tổ chức Kỳ họp lần thứ IX về việc thực hiện các dự án xây dựng, tu bổ, tôn tạo Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tại Vương quốc Campuchia.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam; bà Samdech Men Sam An, Chủ tịch Hội đồng quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia làm trưởng đoàn phía Campuchia.

Tại buổi họp, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu cho rằng trên nền tảng quan hệ tốt đẹp những năm gần đây, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, quan hệ hai nước Việt Nam-Campuchia tiếp tục phát triển hiệu quả; quan hệ chính trị không ngừng được củng cố, tăng cường. Những thành tựu hai nước đã đạt được trong thời gian qua là nền tảng quan trọng, thiết thực cho hợp tác củng cố độc lập, chủ quyền, phát triển phồn vinh, nâng cao vị thế của mỗi nước; góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển khu vực và thế giới.

Bà Samdech Men Sam An khẳng định Campuchia coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước đã được xây dựng dựa trên tinh thần láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện và bền vững lâu dài.

Campuchia luôn ghi nhớ sự giúp đỡ, hỗ trợ của quân tình nguyện Việt Nam và nhân dân Việt Nam đã giúp giải phóng nhân dân Campuchia khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, ngăn chặn sự trở lại của chế độ diệt chủng và giúp Campuchia tái thiết đất nước.

Trưởng đoàn Campuchia cho rằng việc xây dựng Đài hữu nghị được sự thống nhất của lãnh đạo hai nước là một biểu tượng ghi nhớ mối quan hệ hữu nghị lịch sử, hợp tác toàn diện và hỗ trợ lẫn nhau giữa hai nước trong sự nghiệp mang lại hòa bình cho đất nước.

Campuchia cam kết tiếp tục quan tâm và có trách nhiệm quản lý, giữ gìn, sửa chữa, tu bổ và tôn tạo Đài Hữu nghị Campuchia-Việt Nam; đồng thời tiếp tục phối hợp tuyên truyền về ý nghĩa và nội dung của Đài Hữu nghị Campuchia-Việt Nam tới người dân hai nước để củng cố, duy trì mối quan hệ hợp tác Campuchia-Việt Nam ngày càng bền chặt.

Tại Kỳ họp, hai bên đã cùng trao đổi, đánh giá kết quả triển khai các Dự án xây dựng, sửa chữa, tu bổ, tôn tạo Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia; đánh giá cao những kết quả đã đạt đ­ược theo nội dung Biên bản Kỳ họp lần thứ VIII, ký ngày 15/10/2025, tại Thành phố Hồ Chí Minh; thống nhất cho rằng việc triển khai các Dự án bảo đảm tiến độ, kết quả tốt.

Hai bên khẳng định Bộ Quốc phòng Việt Nam và Hội đồng quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia đã phối hợp chặt chẽ, tích cực kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai các Dự án xây dựng, tu bổ, tôn tạo các Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia.

Từ năm 2015 đến nay, phía Việt Nam đã hỗ trợ kinh phí để Campuchia xây dựng, tu bổ, tôn tạo 24 Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia và sửa chữa, nâng cấp trụ sở làm việc, cũng như hỗ trợ trang thiết bị, vật chất cho Hội đồng quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia.

Thời gian tới, hai bên tiếp tục phối hợp trong thúc đẩy, tuyên truyền về ý nghĩa, nội dung của Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia như là minh chứng cho tình đoàn kết, hữu nghị của hai quốc gia theo đúng phương châm “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”; qua đó giúp người dân hai nước nhận thức rõ ràng về ý nghĩa, tầm quan trọng của các Đài Hữu nghị, từ đó ra sức củng cố, vun đắp mối quan hệ hợp tác ngày càng bền chặt, gắn bó hơn nữa.

Nghi lễ ký biên bản Kỳ họp. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Hai bên nhất trí sau khi Bản ghi nhớ về việc bảo vệ và phát huy các Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tại Vương quốc Campuchia giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia được ký kết; theo chỉ đạo, phân công của Chính phủ mỗi nước, hai bên tích cực, chủ động phối hợp tổ chức thực hiện các nội dung trong Bản ghi nhớ đảm bảo hiệu quả, thiết thực.

Hai bên tin tưởng với nền tảng quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài sẽ thực hiện thắng lợi chủ trương của hai chính phủ Việt Nam-Campuchia về việc bảo vệ và phát huy giá trị các Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tại Vương quốc Campuchia./.

Việt Nam và Campuchia đẩy mạnh hợp tác đầu tư thực chất, đi vào chiều sâu Diễn đàn xúc tiến đầu tư Việt Nam-Campuchia tại Battambang mở thêm kênh kết nối doanh nghiệp hai nước, hướng tới các dự án cụ thể trong nông nghiệp, logistics, hạ tầng số, năng lượng và du lịch.