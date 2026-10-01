Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản

Ngày 1/10, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp ông Maeda Tadashi, Chủ tịch Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC).

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng về sự phát triển nhanh chóng, hiệu quả và thực chất của quan hệ Việt Nam-Nhật Bản kể từ khi nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện với sự tin cậy chính trị cao, hợp tác kinh tế là trụ cột quan trọng, hợp tác khoa học công nghệ có nhiều triển khai thực chất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao vai trò và những đóng góp tích cực của JBIC đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam cũng như sự phát triển của quan hệ kinh tế Việt Nam-Nhật Bản thông qua hợp tác về tài chính, thúc đẩy đầu tư của doanh nghiệp Nhật Bản và hỗ trợ triển khai các dự án quan trọng tại Việt Nam trong các lĩnh vực năng lượng, phát điện, cơ sở hạ tầng...

Trao đổi về quyết tâm thực hiện các mục tiêu phát triển, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết hiện nay Việt Nam đang đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa dựa trên nền tảng phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; coi trọng hợp tác đảm bảo an ninh năng lượng với Nhật Bản và các nước trong bối cảnh thế giới có nhiều yếu tố bất định.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị JBIC tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, huy động và kết nối nguồn lực tài chính của Nhật Bản với các nhu cầu phát triển của Việt Nam; phối hợp thúc đẩy, thu hút vốn đầu tư chất lượng cao cho các dự án mới của Việt Nam trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng, bán dẫn, AI, trung tâm dữ liệu...; chia sẻ kinh nghiệm quản lý và phát triển trung tâm tài chính kinh tế, thu hút tổ chức tài chính, ngân hàng Nhật Bản tham gia vào trung tâm tài chính mới thành lập tại Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Maeda Tadashi, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Về hợp tác năng lượng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị JBIC tiếp tục phối hợp thúc đẩy triển khai thực chất các dự án trong khuôn khổ Cộng đồng châu Á phát thải ròng bằng 0 (AZEC), đồng thời tăng cường trao đổi về khả năng hợp tác trong khuôn khổ POWERR Asia, trong đó có việc xây dựng kho dự trữ năng lượng chiến lược.

Chủ tịch Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC) Maeda Tadashi bày tỏ vinh dự được đến chào Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; cho biết JBIC coi trọng thị trường Việt Nam và mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, doanh nghiệp Việt Nam để thúc đẩy các dự án hợp tác cụ thể trong các lĩnh vực AI, bán dẫn, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, robotic, năng lượng, phù hợp với các ưu tiên phát triển của Việt Nam và định hướng hợp tác kinh tế Việt Nam-Nhật Bản trong giai đoạn mới; hợp tác trong các dự án điện nhằm cung cấp nguồn điện ổn định phục vụ phát triển robot, AI vật lý là những lĩnh vực phù hợp với Việt Nam.

Chủ tịch Maeda Tadashi chia sẻ thông tin về sáng kiến Power Asia do Thủ tướng Nhật Bản Takaichi công bố vào tháng 4/2026 để hỗ trợ đảm bảo nguồn cung năng lượng ổn định cho các nước châu Á; cho biết Nhật Bản sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ Việt Nam xây dựng hệ thống dự trữ dầu thô.

Chủ tịch Maeda Tadashi cũng đã báo cáo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về việc JBIC sẽ cùng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tổ chức Đối thoại chính sách lần đầu tiên trong chuyến thăm Việt Nam lần này; thông báo việc JBIC và Ngân hàng VP Bank sẽ triển khai khoản tài chính 27 triệu USD để xây dựng hệ thống truyền tải điện trong cơ chế AZEC và cho biết JBIC ưu tiên triển khai các dự án mới trong lĩnh vực truyền tải điện giữa các nước ASEAN./.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Hội đồng quản trị JBIC Chiều 1/10/2026, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Maeda Tadashi, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC).