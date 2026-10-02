Cổng chào cao 5m ở Thành phố Hồ Chí Minh đổ sập trong mưa lớn.

Tối ngày 1/10, một đợt mưa lớn kèm gió giật mạnh đã khiến công trình cổng chào bằng khung thép đổ sập, chắn ngang mặt đường Huỳnh Văn Lũy, phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh.

Bản tin 60s ngày 2/10/2026 gồm những nội dung sau:

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