Giá vàng ngày 2/10: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Giá vàng tăng trong phiên giao dịch ngày 1/10, khi dữ liệu lạm phát thấp hơn dự báo của Mỹ đã làm giảm khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong tháng 10.

Vào lúc 1 giờ 08 phút sáng ngày 2/10 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 0,2% lên 4.165,29 USD/ounce. Trong khi đó, giá vàng giao tháng 12 chốt phiên tăng 0,4%, lên 4.202,30 USD/ounce. Tính chung trong tháng 9/2026, giá vàng đã giảm hơn 6%.

Dữ liệu công bố ngày 30/9 cho thấy lạm phát tại Mỹ trong tháng 8 tăng ít hơn dự đoán, đồng thời mức lạm phát của tháng trước đó cũng được điều chỉnh giảm.

Thông tin này đã làm giảm khả năng Fed nâng lãi suất trong tháng 10. Thị trường hiện chỉ dự đoán 31% khả năng cơ quan này tăng lãi suất, giảm đáng kể so với mức 45% trước khi dữ liệu được công bố và mức 69% của một tuần trước đó.

Tuy nhiên, đà tăng của giá vàng đã phần nào bị kìm hãm do lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ leo lên mức cao nhất trong hơn 20 năm, làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng - vốn là tài sản không sinh lãi.

Bên cạnh đó, đồng USD mạnh lên cũng khiến kim loại quý được định giá bằng đồng tiền này trở nên đắt đỏ hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 0,2% lên 60,51 USD/ounce, còn giá bạch kim tăng 0,1% lên 1.707,56 USD/ounce.

Tại Việt Nam, vào đầu giờ sáng 2/10, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 141,3-144,3 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 2/10:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

Giá vàng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji: