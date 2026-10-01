Quảng Trị tạo chuyển biến mạnh mẽ trong quý 4 để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng

Với tốc độ tăng trưởng kinh tế quý 3/2026 đạt 9,57%, cùng những kết quả tích cực trên các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, du lịch và đầu tư, Quảng Trị đang duy trì đà phát triển tích cực.

Trong quý 4, tỉnh tập trung tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, tạo chuyển biến mạnh mẽ, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 10,6% cả năm.

Kinh tế duy trì đà tăng trưởng tích cực

Trong quý 3 và 9 tháng năm 2026, tình hình kinh tế-xã hội tỉnh Quảng Trị ghi nhận nhiều kết quả đáng chú ý, với những chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực sản xuất, thương mại, dịch vụ và thu hút đầu tư.

Đặc biệt, tốc độ tăng trưởng kinh tế quý 3 đạt 9,57%, tạo tiền đề quan trọng để tỉnh tiếp tục thực hiện các mục tiêu phát triển trong những tháng cuối năm.

Sản xuất công nghiệp tiếp tục là một trong những động lực tăng trưởng chủ yếu của tỉnh. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp quý 3 tăng 19,1%, đưa mức tăng trong 9 tháng lên 14,3% so với cùng kỳ năm trước. Sản xuất lâm nghiệp và thủy sản duy trì ổn định, góp phần bảo đảm nguồn cung nguyên liệu và tạo việc làm, thu nhập cho người dân.

Hoạt động thương mại tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa trong 9 tháng tăng 11,8% so với cùng kỳ năm trước, phản ánh sự phục hồi của thị trường tiêu dùng và đóng góp tích cực vào tăng trưởng khu vực dịch vụ.

Du khách trải nghiệm các dịch vụ, trò chơi tại điểm du lịch Sông Chày-Hang tối, Trung tâm Du lịch Phong Nha-Kẻ Bàng (Quảng Trị). (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Đáng chú ý, du lịch tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh kinh tế của Quảng Trị. Trong 9 tháng năm 2026, tỉnh đón hơn 9,3 triệu lượt khách, tăng 11,67% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu từ khách du lịch ước đạt hơn 10.800 tỷ đồng. Kết quả này góp phần thúc đẩy các ngành dịch vụ, thương mại, vận tải và tạo thêm việc làm cho người lao động tại địa phương.

Hoạt động đầu tư cũng ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Tổng vốn đầu tư lũy kế 9 tháng đạt hơn 62.000 tỷ đồng, tăng 28,5% so với cùng kỳ năm trước. Đây là nguồn lực quan trọng để thúc đẩy phát triển kết cấu hạ tầng, mở rộng năng lực sản xuất và tạo động lực tăng trưởng cho tỉnh trong thời gian tới.

Về thu ngân sách, đến ngày 14/9/2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 8.600 tỷ đồng, bằng 68,6% dự toán Trung ương giao và 63,6% dự toán địa phương, tương đương 84% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này đặt ra yêu cầu tiếp tục triển khai các giải pháp quản lý, khai thác hiệu quả nguồn thu, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ ngân sách cả năm.

Mặc dù đạt được nhiều kết quả tích cực, Quảng Trị vẫn phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức trong những tháng cuối năm. Việc tháo gỡ các điểm nghẽn trong đầu tư, đẩy nhanh tiến độ các dự án, nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công và cải thiện môi trường kinh doanh tiếp tục là những nhiệm vụ trọng tâm nhằm duy trì đà tăng trưởng.

Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, tạo đột phá trong quý 4

Chiều 30/9/2026, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị lần thứ năm, tập trung thảo luận, cho ý kiến về tình hình kinh tế-xã hội, công tác xây dựng Đảng quý 3 và nhiệm vụ trọng tâm quý 4/2026, cùng một số nội dung quan trọng khác.

Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất tập trung triển khai những giải pháp quyết liệt nhằm tháo gỡ khó khăn, khơi thông các điểm nghẽn, thúc đẩy những động lực tăng trưởng chủ yếu, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế 10,6% trong năm 2026.

Đánh giá kết quả đạt được trong quý 3, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn nhấn mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9,57%, đứng thứ 21/34 tỉnh, thành phố là tiền đề thuận lợi để Quảng Trị tiếp tục tạo đột phá trong quý 4, hướng tới hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026.

Cảng Cửa Việt được đầu tư xây dựng bến cảng ở bờ Nam góp phần phát triển kinh tế biển của địa phương. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, ngành phải phát huy tinh thần trách nhiệm, tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ. Cụ thể cần cá thể hóa trách nhiệm của từng lãnh đạo cấp ủy, chính quyền và từng cán bộ, công chức, gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ với trách nhiệm của người đứng đầu.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được tỉnh đặt ra là quyết tâm giải ngân 100% vốn đầu tư công, đặc biệt là các nguồn lực được phân bổ để thực hiện Nghị quyết số 57 của Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Cùng với đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thường xuyên nắm bắt tình hình để kịp thời phát hiện, chủ động phòng ngừa và xử lý các rủi ro, không để xảy ra tình trạng chậm tiến độ các nhiệm vụ được giao.

Đối với các dự án trọng điểm, tỉnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai, bám sát từng giai đoạn thực hiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được xác định là giải pháp quan trọng, trong đó chú trọng áp dụng cơ chế “luồng xanh”, “24 giờ” đối với các nhóm dự án có tính chất động lực, nhất là trong lĩnh vực năng lượng, cảng biển.

Bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ các dự án đang triển khai, Quảng Trị sẽ rà soát toàn diện các dự án tại khu kinh tế và những khu vực động lực phát triển. Tỉnh kiên quyết thu hồi các dự án chậm tiến độ, nhà đầu tư không đủ năng lực hoặc có biểu hiện giữ đất, gây lãng phí nguồn lực và làm mất cơ hội thu hút đầu tư.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu chuyển từ trạng thái thụ động chờ đợi sang chủ động tìm kiếm, lựa chọn những nhà đầu tư có năng lực, tâm huyết, phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh. Qua đó, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, tạo thêm động lực thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao chất lượng các dự án đầu tư.

Cùng với các nhiệm vụ phát triển kinh tế, tỉnh cũng đặt mục tiêu đến ngày 15/11 hoàn thành việc sắp xếp các trụ sở dôi dư tại khu vực phía Nam. Các cấp, ngành tiếp tục quan tâm thực hiện tốt nhiệm vụ trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa và an sinh xã hội, bảo đảm đời sống và đáp ứng nhu cầu của người dân.

Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị không thụ động chờ giao nhiệm vụ mà phải chủ động đề xuất giải pháp, phối hợp với địa phương xây dựng những sản phẩm, mô hình phát triển nổi trội, phù hợp với tiềm năng, lợi thế của từng địa bàn.

Với quyết tâm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong quý 4, tỉnh Quảng Trị đang tập trung huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức. Những giải pháp đồng bộ này được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực để tỉnh hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026, đồng thời tạo nền tảng cho phát triển kinh tế-xã hội trong những năm tiếp theo./.

Quảng Trị đưa “6 rõ” vào cuộc đua tăng trưởng hai con số Khi GRDP 9 tháng mới tăng 8,28% và quý 4 cần tăng khoảng 17,02% để đạt mục tiêu cả năm, Quảng Trị đang cụ thể hóa chiến lược “6 rõ” vào từng nhiệm vụ, dự án, gắn trách nhiệm với tiến độ và kết quả.