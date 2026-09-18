Quảng Trị tháo gỡ điểm nghẽn giải phóng mặt bằng dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy

Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị đang tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện đẩy nhanh Dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy; đồng thời quan tâm bảo đảm quyền lợi, ổn định đời sống người dân trong vùng ảnh hưởng của dự án.

Đến nay, tổng diện tích đã hoàn thành giải phóng mặt bằng cảng Mỹ Thủy đạt khoảng 180/322 ha; kinh phí bồi thường, hỗ trợ đã chi trả gần 200 tỷ đồng. Cơ quan chức năng ở tỉnh Quảng Trị đã ban hành thông báo thu hồi đất đối với hơn 126 ha.

Tại các khu vực còn lại, Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Thủy và các cơ quan chức năng đang tiếp tục xác định nguồn gốc, thời điểm tạo lập tài sản, hoàn thiện kiểm kê và xác nhận nguồn gốc đất để đẩy nhanh đền bù, giải phóng mặt bằng.

Để tháo gỡ những điểm nghẽn này, tỉnh Quảng Trị yêu cầu các cơ quan, đơn vị chức năng khẩn trương hoàn thiện phương án tổng thể về di dời, tái định cư và chính sách hỗ trợ theo từng giai đoạn, làm cơ sở tổ chức đối thoại, công khai với người dân. Phương án tái định cư phải phù hợp, bảo đảm điều kiện sống sau di dời; đồng thời xử lý các vấn đề về môi trường, hạ tầng và điều kiện sinh hoạt của các hộ dân trong thời gian chờ chuyển đến nơi ở mới.

Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Thủy được yêu cầu tăng cường tuyên truyền, vận động, đối thoại, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và giải quyết các kiến nghị chính đáng của người dân; phối hợp với các sở, ngành tháo gỡ dứt điểm khó khăn, vướng mắc. Địa phương cũng đang khảo sát vị trí để tạm di dời ghe, thuyền của người dân bị ảnh hưởng. Mục tiêu là đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, bảo đảm mặt bằng phục vụ triển khai các hạng mục của dự án.

Khu bến cảng Mỹ Thủy được quy hoạch trên diện tích khoảng 685 ha, gồm 10 bến, có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải đến 100.000 DWT, tổng mức đầu tư khoảng 15.000 tỷ đồng. Dự án được triển khai theo 3 giai đoạn; riêng giai đoạn 1 đầu tư 4 bến với tổng mức đầu tư khoảng 5.902 tỷ đồng, công suất dự kiến khoảng 12 triệu tấn hàng hóa/năm.

Theo quy hoạch, khu bến cảng nhằm phục vụ nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa của Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị và các khu công nghiệp trên địa bàn, đồng thời thu hút hàng hóa quá cảnh của Lào và Đông Bắc Thái Lan qua Hành lang Kinh tế Đông-Tây. Khi hoàn thành toàn bộ, dự án dự kiến có tổng công suất khoảng 30 triệu tấn/năm.

Cùng với Khu bến cảng Mỹ Thủy, các dự án kết nối như Quốc lộ 15D từ cảng đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn và khu hậu cần sau cảng được kỳ vọng tạo hệ thống hạ tầng đồng bộ, thúc đẩy phát triển logistics, thu hút đầu tư và mở rộng không gian phát triển kinh tế của Quảng Trị./.

Đầu tư hơn 6.209 tỷ đồng hoàn thiện hạ tầng dùng chung Bến cảng Liên Chiểu Dự án Đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu-phần cơ sở hạ tầng dùng chung còn lại có tổng mức đầu tư 6.209,508 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố Đà Nẵng và ngân sách Trung ương.