Doanh nghiệp Anh-Việt Nam mở rộng hợp tác hướng tới tăng trưởng giá trị cao

Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mô hình tăng trưởng, với yêu cầu nâng cao năng suất, giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh để hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045.

Trong bối cảnh đó, cộng đồng doanh nghiệp Anh nhìn nhận hợp tác song phương cần mở rộng từ thương mại, đầu tư sang các lĩnh vực như công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhân lực và phát triển thị trường vốn.

Theo ông Matt Ryland, Giám đốc Điều hành Hiệp hội Doanh nghiệp Anh quốc tại Việt Nam (BritCham Vietnam), tổng kim ngạch thương mại giữa Vương quốc Anh và Việt Nam đạt 10 tỷ bảng Anh trong 12 tháng tính đến cuối tháng 3/2026, tăng 8,8% so với năm trước.

Đà tăng trưởng này diễn ra trong bối cảnh quan hệ kinh tế hai nước tiếp tục được củng cố bởi Hiệp định Thương mại Tự do Anh-Việt Nam (UKVFTA), việc Vương quốc Anh gia nhập Hiệp định CPTPP và việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 10/2025.

Ông Matt Ryland cho rằng những kết quả trên cho thấy quan hệ thương mại và đầu tư giữa hai nước đang có động lực tích cực; đồng thời tạo thêm dư địa để cộng đồng doanh nghiệp Anh tiếp tục đồng hành với quá trình phát triển của Việt Nam.

BritCham không chỉ đóng vai trò là mạng lưới kết nối doanh nghiệp mà còn tham gia đối thoại chính sách thông qua Hội đồng Tư vấn Doanh nghiệp Anh Quốc (BCAC). Cơ chế này tạo nền tảng để cộng đồng doanh nghiệp trao đổi trực tiếp với các cơ quan quản lý, nhận diện những vấn đề trong môi trường kinh doanh và đề xuất giải pháp.

Trong năm 2026, BCAC đã làm việc với Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam về lộ trình triển khai các trung tâm tài chính tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Hội đồng cũng có các buổi làm việc với Bộ Tài chính và tham gia nhiều cuộc đối thoại công-tư cấp cao.

Đại diện Britcham Vietnam cho rằng các hoạt động này nhằm thúc đẩy môi trường kinh doanh có tính minh bạch, dự báo và tạo điều kiện để doanh nghiệp tận dụng tốt hơn những cơ hội từ giai đoạn phát triển mới của Việt Nam.

Cùng với sự gia tăng về quy mô thương mại và đầu tư, yêu cầu nâng cao chất lượng đóng góp của khu vực FDI cũng được đặt ra trong quá trình Việt Nam chuyển sang mô hình tăng trưởng dựa nhiều hơn vào năng suất và giá trị gia tăng.

Bà Nguyễn Linh Chi, Trưởng phòng Truyền thông Tập đoàn Unilever Việt Nam, cho rằng vốn đầu tư, sản xuất, xuất khẩu và tạo việc làm vẫn là những đóng góp quan trọng của doanh nghiệp FDI đối với nền kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, trong giai đoạn phát triển tiếp theo, khu vực này có thể tạo ra giá trị lớn hơn thông qua những đóng góp mang tính dài hạn.

Theo bà Nguyễn Linh Chi, doanh nghiệp FDI có thể đưa công nghệ và đổi mới sáng tạo đến gần hơn với nền kinh tế trong nước, đầu tư vào con người và kỹ năng, củng cố chuỗi cung ứng nội địa, đồng thời chia sẻ các tiêu chuẩn, năng lực và kinh nghiệm quản trị với doanh nghiệp Việt Nam.

Những yếu tố này có ý nghĩa trong bối cảnh Việt Nam đang hướng tới một mô hình tăng trưởng có chất lượng cao hơn, trong đó năng lực công nghệ, nguồn nhân lực và khả năng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị được xem là những yếu tố quan trọng. Từ góc độ hợp tác Anh-Việt, đây cũng là những lĩnh vực được cộng đồng doanh nghiệp Anh quan tâm bên cạnh các hoạt động thương mại và đầu tư truyền thống.

Trên nền tảng quan hệ kinh tế song phương đang mở rộng, BritCham Vietnam dự kiến tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Vương quốc Anh-Việt Nam 2026 (UK-Vietnam Business Forum 2026) vào ngày 29/10 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Diễn đàn năm nay có chủ đề “Tầm nhìn 2045: Kiến tạo nền kinh tế giá trị cao, thu nhập cao," gắn với mục tiêu Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045.

Theo BritCham, diễn đàn sẽ tập trung vào hành trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng của Việt Nam và vai trò của hợp tác kinh doanh Anh-Việt trong quá trình này. Các nội dung dự kiến được thảo luận gồm Nghị quyết 10, phát triển thị trường vốn, thu hút dòng vốn FDI thế hệ mới và vai trò của Thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng.

Sự kiện gồm Hội nghị Doanh nghiệp và Triển lãm Doanh nghiệp Anh-Việt, các phiên thảo luận chuyên đề và chương trình Gala. Bên cạnh đối thoại chính sách, chương trình Phái đoàn Thương mại Anh-Việt sẽ tổ chức các phiên kết nối B2B trực tiếp giữa doanh nghiệp, hướng tới mở rộng khả năng tiếp cận thị trường và tìm kiếm cơ hội hợp tác cụ thể.

BritCham Vietnam cho biết việc kết hợp giữa đối thoại chính sách, triển lãm và kết nối doanh nghiệp nhằm tạo thêm không gian để các doanh nghiệp hai nước không chỉ trao đổi về những vấn đề dài hạn của nền kinh tế mà còn chuyển hóa các cuộc gặp gỡ thành những cơ hội thương mại và đầu tư thực tế./.

Mở rộng dư địa hợp tác giữa Vương quốc Anh-Việt Nam về AI, thương mại, logistics Hội nghị cấp cao Vương quốc Anh-Việt Nam 2026 cho thấy dư địa hợp tác giữa hai nước đang mở rộng từ thương mại, đầu tư sang lĩnh vực tác động trực tiếp đến năng suất và sức cạnh tranh của nền kinh tế.