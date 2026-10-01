Thái Nguyên giữ đà tăng trưởng GRDP cao, đứng thứ 2 cả nước trong quý 3

Bức tranh kinh tế Thái Nguyên tiếp tục ghi nhận những gam màu tích cực khi tốc độ tăng trưởng duy trì ở mức cao trong 9 tháng năm 2026.

Đặc biệt, quý 3 ghi nhận mức tăng trưởng 13,96%, đứng thứ 2 trong 34 tỉnh, thành phố trên cả nước, chỉ sau Quảng Ninh. Kết quả này cho thấy các động lực tăng trưởng của tỉnh đang phát huy hiệu quả, đồng thời tạo thêm dư địa để Thái Nguyên tăng tốc trong những tháng cuối năm, hướng tới hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2026.

Theo số liệu ước tính của Cục Thống kê, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý 3/2026 của Thái Nguyên tăng 13,96% so với cùng kỳ năm 2025. Tính chung 9 tháng, GRDP tăng 11,24%. Trong quý 3, khu vực công nghiệp và xây dựng tiếp tục giữ vai trò chủ lực khi tăng 20,34%, trong đó riêng ngành công nghiệp tăng 21,17%. Khu vực dịch vụ tăng 8,98%, còn khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,12%.

Tính chung 9 tháng, công nghiệp và xây dựng tăng 15,63%, trong đó công nghiệp tăng 16,49%; dịch vụ tăng 8,65% và nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 4,22%. Những con số này cho thấy khu vực sản xuất tiếp tục là động lực chính kéo tăng trưởng của tỉnh, trong khi các lĩnh vực dịch vụ và nông nghiệp duy trì mức tăng ổn định, góp phần tạo nền tảng tương đối đồng đều cho nền kinh tế.

Với mức tăng trưởng 13,96% trong quý 3, Thái Nguyên đứng thứ 2 cả nước, sau Quảng Ninh đạt 15,04%. Bắc Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên là những địa phương tiếp theo có mức tăng trưởng cao. Kết quả của Thái Nguyên càng đáng chú ý khi diễn ra trong bối cảnh tỉnh đang triển khai nhiều nhiệm vụ lớn trong năm đầu của giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu duy trì tốc độ tăng trưởng cao và tạo nền tảng cho cả giai đoạn 2026-2030.

Ngay từ đầu năm, Thái Nguyên đã xác định mục tiêu tăng trưởng GRDP 11% và xây dựng kịch bản tăng trưởng theo từng quý, từng khu vực kinh tế, trong đó công nghiệp-xây dựng được xác định là động lực chính. Kịch bản này đặt yêu cầu tăng trưởng không dồn vào những tháng cuối năm mà phải duy trì nhịp độ ổn định trong cả năm.

Thực tế sản xuất công nghiệp trong những tháng qua đang cho thấy vai trò nổi bật của khu vực này. Sáu tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh tăng 19,88%, riêng công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 20,28%. Khu vực công nghiệp-xây dựng đóng góp 63,3% vào mức tăng GRDP 6 tháng. Các khu công nghiệp tiếp tục là nơi tập trung nhiều dự án sản xuất quy mô lớn, với 375 dự án còn hiệu lực tính đến hết tháng 6, trong đó có 198 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 18,7 tỷ USD.

Đà tăng của công nghiệp tiếp tục được duy trì trong quý 3, qua đó tạo lực đẩy quan trọng cho tăng trưởng chung. Đây cũng là cơ sở để tỉnh tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp FDI; thúc đẩy sản xuất, nâng cao hiệu quả hoạt động của các khu, cụm công nghiệp và đẩy nhanh tiến độ những dự án công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ cao.

Cùng với sản xuất, đầu tư công đang được Thái Nguyên xác định là một trong những động lực cần được khơi thông mạnh mẽ trong những tháng cuối năm. Năm 2026, tỉnh được giao tổng kế hoạch vốn đầu tư công hơn 10.571 tỷ đồng. Tỉnh đang tập trung tháo gỡ các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh thi công, nghiệm thu, thanh toán, đồng thời chủ động điều chuyển vốn từ những dự án giải ngân chậm sang các dự án có khả năng giải ngân nhanh và phát huy hiệu quả.

Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh yêu cầu tăng trưởng những tháng cuối năm ngày càng cao. Không chỉ tạo thêm khối lượng cho lĩnh vực xây dựng, giải ngân đầu tư công còn góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng, mở rộng không gian phát triển và tạo điều kiện thu hút thêm các nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách. Tại phiên họp gần đây, lãnh đạo tỉnh tiếp tục yêu cầu các cấp, ngành tập trung cao nhất cho thúc đẩy tăng trưởng, thu hút đầu tư, tăng thu ngân sách, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Dây chuyền sản xuất camera của Công ty TNHH Sunny Opotech Việt Nam tại Khu công nghiệp Yên Bình. (Ảnh: Hoàng Nguyên/TTXVN)

Cùng với những động lực truyền thống, Thái Nguyên cũng đang mở rộng không gian tăng trưởng từ kinh tế số, logistics, thương mại và dịch vụ. Đến hết tháng 8, kinh tế số trên địa bàn tiếp tục có những bước phát triển tích cực, việc ứng dụng các nền tảng và dịch vụ số ngày càng phổ biến trong cộng đồng doanh nghiệp, góp phần thay đổi phương thức sản xuất, kinh doanh và mở rộng thị trường. Tỉnh đồng thời tăng cường kết nối với các đối tác trong lĩnh vực logistics, trong đó có hoạt động làm việc với Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn nhằm thúc đẩy hợp tác phát triển logistics.

Ở khu vực nông nghiệp, những sản phẩm có lợi thế tiếp tục được chú trọng nâng cao giá trị. Cây chè là một ví dụ rõ nét. Toàn tỉnh hiện có 22.268ha chè, đạt 98,5% kế hoạch năm; sản lượng chè búp tươi 9 tháng ước đạt 239.890 tấn, bằng 86,4% kế hoạch. Tỉnh đặt mục tiêu tổng giá trị sản phẩm từ cây chè trong năm 2026 đạt trên 16.800 tỷ đồng, qua đó tiếp tục phát huy thế mạnh của một ngành hàng gắn với sản xuất, chế biến và thương mại.

Bên cạnh các động lực về sản xuất và đầu tư, những tháng cuối năm cũng được kỳ vọng tạo thêm sức bật cho thương mại, dịch vụ và quảng bá hình ảnh địa phương. Tỉnh đang chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên và Festival Trà Quốc tế-Thái Nguyên 2026. Đây không chỉ là những sự kiện văn hóa mà còn tạo cơ hội thúc đẩy thương mại, dịch vụ, du lịch và quảng bá các sản phẩm đặc trưng của địa phương tới thị trường trong nước và quốc tế.

Từ nay đến cuối năm, trọng tâm của Thái Nguyên là tiếp tục giữ vững nhịp sản xuất công nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, đẩy nhanh các dự án đầu tư, tháo gỡ vướng mắc về đất đai và giải phóng mặt bằng, tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, đồng thời phát huy dư địa từ kinh tế số, logistics, thương mại, dịch vụ và các sản phẩm nông nghiệp chủ lực. Cách điều hành này cũng phù hợp với định hướng dài hạn của tỉnh là duy trì tăng trưởng GRDP bình quân từ 10,5% mỗi năm trở lên trong giai đoạn 2026-2030, hướng tới xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại của vùng Trung du và miền núi phía Bắc./.

Thái Nguyên khởi công 2 dự án quy mô lớn, tổng vốn hơn 2.900 tỷ đồng Thái Nguyên khởi công Dự án Khu dân cư số 1 xã Lương Phú (nay là xã Kha Sơn) và Dự án khu công nghiệp Thượng Đình. góp phần phát triển kinh tế và đô thị bền vững.