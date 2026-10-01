Kinh tế Cần Thơ củng cố động lực tăng trưởng, hướng tới mục tiêu hai con số

Sau 9 tháng năm 2026, kinh tế Cần Thơ ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực khi sản xuất, thương mại, xuất khẩu, du lịch tiếp tục tăng trưởng; giải ngân đầu tư công được cải thiện và thu ngân sách đạt tiến độ khá.

Đây là những nền tảng quan trọng để thành phố tăng tốc trong quý 4, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2026.

Kinh tế duy trì đà tăng trưởng tích cực

Theo đánh giá của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, tình hình kinh tế-xã hội tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2026 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Trong số đó, sản xuất công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, du lịch và nông nghiệp đều ghi nhận những kết quả khả quan. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và thu ngân sách nhà nước cũng có những chuyển biến đáng chú ý, góp phần tạo động lực cho phát triển kinh tế.

Nổi bật trong bức tranh kinh tế của thành phố là sự bứt phá của khu vực công nghiệp-xây dựng. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 9 ước tăng 18,9% so với cùng kỳ năm trước; tính chung 9 tháng tăng khoảng 11%. Kết quả này cho thấy hoạt động sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế chung.

Hoạt động thương mại và xuất khẩu cũng đạt nhiều kết quả khả quan. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng đầu năm đạt hơn 198.000 tỷ đồng, tăng 21,1% so với cùng kỳ. Giá trị xuất khẩu hàng hóa và doanh thu ngoại tệ ước đạt gần 4,593 tỷ USD, tăng 11,7%. Đây là những động lực quan trọng góp phần thúc đẩy sản xuất, mở rộng thị trường và gia tăng nguồn thu cho thành phố.

Sự kết hợp hài hòa giữa các sản phẩm du lịch sông nước với mô hình du lịch xanh thu hút du khách đến Cần Thơ. (Ảnh: Nguyễn Hằng/TTXVN)

Trong lĩnh vực dịch vụ, du lịch tiếp tục là điểm sáng với lượng khách và doanh thu đều tăng trưởng mạnh. Trong 9 tháng, Cần Thơ ước đón gần 11,72 triệu lượt khách, tăng 25% so với cùng kỳ; tổng doanh thu du lịch đạt khoảng 10.280 tỷ đồng, tăng 28%. Thành phố đang tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ, thu hút khách lưu trú, kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách, qua đó khai thác hiệu quả hơn tiềm năng du lịch địa phương.

Ở khu vực nông nghiệp, sản xuất tiếp tục duy trì ổn định. Thành phố đã thu hoạch trên 4,1 triệu tấn lúa, tăng 1,32% so với cùng kỳ; tổng đàn gia súc, gia cầm tăng 9,6%. Những kết quả này góp phần bảo đảm nguồn cung lương thực, thực phẩm, đồng thời duy trì vai trò của nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế thành phố.

Cùng với tăng trưởng ở các khu vực kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và thu ngân sách nhà nước tiếp tục là hai trụ cột được thành phố tập trung chỉ đạo. Đến sáng 29/9, Cần Thơ đã giải ngân hơn 10.705 tỷ đồng, đạt 56,3% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Riêng trong tháng 9, thành phố giải ngân thêm khoảng 5.050 tỷ đồng, góp phần cải thiện đáng kể tiến độ so với cuối tháng 8. Dự kiến, tỷ lệ giải ngân đến hết tháng 9 đạt gần 60%.

Về thu ngân sách, đến ngày 25/9, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 21.368 tỷ đồng, bằng 79,5% dự toán, trong đó, thu từ hoạt động hải quan đạt 1.347 tỷ đồng, bằng 203,72% dự toán. Ước tính, tổng thu ngân sách 9 tháng đạt 21.681 tỷ đồng, bằng 80,66% dự toán Trung ương giao.

Những kết quả trên cho thấy kinh tế Cần Thơ đang có sự chuyển biến tích cực, với các động lực tăng trưởng được duy trì và củng cố. Tuy nhiên, thành phố vẫn đối mặt với không ít khó khăn, nhất là tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu, hoạt động của doanh nghiệp còn nhiều thách thức và một số khoản thu ngân sách, đặc biệt là thu từ đất, còn thấp. Bên cạnh đó, những vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng, đất đai, quy hoạch và thủ tục đầu tư tiếp tục ảnh hưởng đến tiến độ triển khai một số dự án.

Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực tăng trưởng

Tại phiên họp thường kỳ tháng 9/2026, đánh giá tình hình kinh tế-xã hội 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình ghi nhận đánh giá cao những kết quả thành phố đạt được. Đồng thời, yêu cầu các cấp, ngành tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, tạo nền tảng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Bí thư Thành ủy yêu cầu các sở, ngành, địa phương rà soát toàn diện việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, xác định rõ những điểm nghẽn và nội dung còn chậm để có giải pháp tháo gỡ kịp thời. Việc tổ chức thực hiện cần bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ thời gian và gắn trách nhiệm cụ thể với kết quả công việc.

Nhấn mạnh thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều, Bí thư Thành ủy yêu cầu các cấp, ngành tập trung cao độ, không để công việc chậm trễ kéo dài. Những vấn đề thuộc thẩm quyền cần chủ động giải quyết; các nội dung vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo để được xem xét, tháo gỡ, tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm.

Tàu Nan Ning Bo Run (Trung Quốc) neo đậu tại cảng Cái Cui, chuẩn bị bốc dỡ container hàng hóa trong chuyến vận tải kết nối Cần Thơ-Nam Ninh vừa khai trương cuối tháng 9/2026. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)

Thành phố ưu tiên đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ vướng mắc theo từng dự án, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu. Đồng thời, tập trung xử lý các vấn đề liên quan đến đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội và khai thác hiệu quả các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp.

Các sở, ngành được giao tập trung triển khai những nhiệm vụ có khả năng tạo chuyển biến trực tiếp trong quý 4, nhất là hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075; thúc đẩy sản xuất công nghiệp, xuất khẩu, tăng lượng khách lưu trú và doanh thu du lịch. Cùng với đó, thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số.

Với những kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm cùng các giải pháp quyết liệt đang được triển khai, Cần Thơ đặt mục tiêu tận dụng hiệu quả dư địa tăng trưởng trong những tháng cuối năm. Trọng tâm là chuyển hóa nguồn lực thành kết quả thực tế, tháo gỡ các điểm nghẽn trong đầu tư, sản xuất, kinh doanh và nâng cao hiệu quả điều hành.

Ba tháng cuối năm không chỉ quyết định kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2026 mà còn là giai đoạn quan trọng để thành phố Cần Thơ chuẩn bị các điều kiện về dự án, nguồn lực và cơ chế triển khai, tạo nền tảng cho tăng trưởng ngay từ đầu năm 2027./.

Kinh tế Ninh Bình nhiều điểm sáng, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số Sản xuất công nghiệp, xuất khẩu, du lịch và thu hút đầu tư đều có những chuyển biến rõ nét, tạo động lực để tỉnh Ninh Bình phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số trong cả năm nay.