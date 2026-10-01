Quảng Ninh đẩy mạnh phát triển khu công nghiệp và thu hút FDI hiệu quả

Các khu công nghiệp, khu kinh tế đang ngày càng khẳng định vai trò là không gian phát triển quan trọng của Quảng Ninh, nhất là trong thúc đẩy công nghiệp chế biến, chế tạo, logistics và xuất khẩu.

Cùng với việc hoàn thiện hạ tầng, chuẩn bị quỹ đất sạch và cải thiện môi trường đầu tư, Quảng Ninh đang từng bước nâng cao sức hấp dẫn của các khu công nghiệp, hướng tới thu hút những dự án có quy mô lớn, công nghệ hiện đại và giá trị gia tăng cao.

Thực tế thu hút đầu tư thời gian qua cho thấy hướng đi này đang phát huy hiệu quả. Đến tháng 8/2026, tổng vốn FDI thu hút từ đầu năm vào địa bàn thành phố đạt trên 1,1 tỷ USD, chủ yếu tập trung tại các khu công nghiệp, khu kinh tế.

Hiện Quảng Ninh có 237 dự án FDI còn hiệu lực của các nhà đầu tư đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng vốn đăng ký gần 16 tỷ USD. Riêng giai đoạn 2021-2025, thành phố thu hút trên 10,52 tỷ USD vốn FDI, gần gấp 5 lần so với giai đoạn 2016-2020.

Đằng sau những con số này là quá trình đầu tư, hoàn thiện hạ tầng tại các khu công nghiệp theo hướng ngày càng đồng bộ. Khu công nghiệp Sông Khoai là một trong những ví dụ rõ nét.

Với quy mô 686,82ha, đến nay khu công nghiệp đã thu hút 25 dự án thứ cấp, tổng vốn đăng ký khoảng 3,35 tỷ USD. Hệ thống giao thông nội bộ, cấp điện, cấp nước và xử lý nước thải từng bước được hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án triển khai nhanh và đi vào sản xuất.

Tại khu công nghiệp Bắc Tiền Phong, chủ đầu tư đã hoàn thành giải phóng mặt bằng khoảng 895ha, trong đó hơn 648ha đã được giao, cho thuê đất. Khu công nghiệp hiện thu hút 38 dự án thứ cấp, 36 dự án đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, với tổng vốn khoảng 3,1 tỷ USD.

Những kết quả trên cho thấy hạ tầng đang trở thành một trong những yếu tố quan trọng quyết định sức hấp dẫn của các khu công nghiệp. Khi quỹ đất được chuẩn bị, hệ thống giao thông, điện, nước, xử lý nước thải được đầu tư đồng bộ, những khu vực có lợi thế về vị trí địa lý, cảng biển, logistics và nguồn nhân lực càng có điều kiện thu hút các dự án mới, đồng thời rút ngắn thời gian triển khai của nhà đầu tư.

Hiệu quả của việc phát triển hạ tầng và thu hút đầu tư không chỉ thể hiện ở số lượng dự án hay tổng vốn đăng ký. Sự xuất hiện của những dự án quy mô lớn còn tạo điều kiện hình thành các chuỗi sản xuất, mở rộng năng lực xuất khẩu và tạo việc làm cho người lao động.

Tại khu công nghiệp Hải Hà (giai đoạn 1), các dự án đã hình thành chuỗi sản xuất dệt may và công nghiệp phụ trợ, với tổng vốn FDI đăng ký gần 3 tỷ USD. Các doanh nghiệp tại đây đang giải quyết việc làm cho khoảng 14.300 lao động.

Từ thực tế đó, phát triển khu công nghiệp đang được đặt trong yêu cầu rộng hơn, không chỉ dừng ở việc tạo mặt bằng để doanh nghiệp thuê đất. Hạ tầng, sản xuất, logistics, chuỗi cung ứng và các dịch vụ hỗ trợ ngày càng được kết nối chặt chẽ hơn, hướng tới hình thành hệ sinh thái công nghiệp. Đây cũng là cơ sở để Quảng Ninh từng bước chuyển từ thu hút đầu tư theo chiều rộng sang lựa chọn những dự án có khả năng tạo giá trị gia tăng cao và đóng góp lâu dài cho tăng trưởng.

Định hướng thu hút đầu tư của thành phố trong năm 2026 cũng thể hiện rõ hơn yêu cầu này. Trọng tâm được xác định là các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp xanh và năng lượng tái tạo. Cùng với đó là ưu tiên những dự án có khả năng chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và nâng cao tỷ lệ nội địa hóa. Các thị trường trọng tâm xúc tiến đầu tư gồm Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, EU và các tập đoàn lớn trong lĩnh vực công nghệ cao, sản xuất thông minh, năng lượng sạch.

Để những định hướng này đi vào thực tế, cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đầu tư, tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp và kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai dự án tiếp tục được xác định là những nhiệm vụ quan trọng. Cùng với đó, Quảng Ninh đặt yêu cầu rà soát, hoàn chỉnh danh mục thu hút đầu tư theo từng lĩnh vực, tập trung vào những dự án quy mô lớn, trọng điểm và có tính khả thi cao.

Với việc đồng thời chú trọng hạ tầng, quỹ đất, môi trường đầu tư và chất lượng dự án, các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn đang có thêm điều kiện để phát huy hiệu quả. Đây không chỉ là nơi tập trung các dự án sản xuất mà còn từng bước trở thành những không gian kết nối công nghiệp, logistics và chuỗi cung ứng, qua đó tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế của Quảng Ninh trong thời gian tới./.

Quảng Ninh dẫn đầu cả nước về tăng trưởng kinh tế trong 9 tháng Các lĩnh vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ đóng vai trò là động lực chính; trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục phát huy vai trò trụ cột tăng trưởng của tỉnh Quảng Ninh.