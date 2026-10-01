Việt Nam-Trung Quốc thúc đẩy hợp tác nông nghiệp công nghệ cao giữa các địa phương

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, Hắc Long Giang, tỉnh nông nghiệp lớn của Trung Quốc, đang thúc đẩy mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nông nghiệp, trong đó Việt Nam được xác định là một thị trường và đối tác có nhiều tiềm năng, đặc biệt trong các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, máy móc nông nghiệp, thủy lợi, giống cây trồng và trao đổi kỹ thuật sản xuất.

Phó Tỉnh trưởng tỉnh Hắc Long Giang Tùng Lệ cho biết những năm gần đây, tỉnh luôn coi hợp tác đối ngoại trong lĩnh vực nông nghiệp là một nội dung quan trọng, từng bước hình thành mạng lưới hợp tác đa tầng nấc, trên nhiều lĩnh vực với Nga, ASEAN, Trung Á, Belarus và nhiều đối tác khác.

Các bên đã triển khai hợp tác thực chất trong các lĩnh vực như thiết bị máy móc nông nghiệp, tưới tiết kiệm nước, thương mại nông sản và lai tạo giống, qua đó đạt được một số kết quả tích cực.

Theo bà Tùng Lệ, Hắc Long Giang là tỉnh nông nghiệp lớn, có nhiều nền tảng mở cửa như các cửa khẩu loại I, khu thí điểm thương mại tự do và khu hợp tác kinh tế biên giới. Trong bối cảnh đó, tỉnh đang tiếp tục mở rộng hợp tác đầu tư, thương mại và trao đổi trong lĩnh vực nông nghiệp.

Đề cập quan hệ với Việt Nam, bà Tùng Lệ cho biết tháng 7 vừa qua, Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Trung Quốc đã đến Hắc Long Giang khảo sát, trao đổi sâu về việc mở rộng thị trường Việt Nam cho các sản phẩm nông nghiệp mang thương hiệu “Sản phẩm ưu việt vùng đất đen." Đây được xem là một trong những hoạt động góp phần mở rộng hợp tác nông nghiệp giữa hai bên.

Phó Tỉnh trưởng Hắc Long Giang cho biết thời gian tới tỉnh mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác nông nghiệp với các nước, trong đó có Việt Nam, đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp, doanh nhân nước ngoài đến Hắc Long Giang tìm hiểu, trao đổi và tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Bà Tùng Lệ cho rằng có rất nhiều lĩnh vực có thể hợp tác, như thiết bị máy móc nông nghiệp, thiết bị tưới tiêu, giống cây trồng và công nghệ sản xuất nông nghiệp, đồng thời khẳng định chính quyền tỉnh, các cơ quan và địa phương trong tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đến tìm hiểu và triển khai hợp tác.

Ở góc độ chuyên môn, trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN, ông Lưu Hiểu Binh, Trưởng Phòng Quản lý Trồng trọt, Sở Nông nghiệp và Nông thôn tỉnh Hắc Long Giang, cho biết những năm gần đây tỉnh đặc biệt chú trọng phát triển khoa học công nghệ nông nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng “lực lượng sản xuất mới về chất” trong nông nghiệp, tập trung vào nghiên cứu giống, nâng cao năng suất và ứng dụng các công nghệ tiên tiến trong sản xuất.

Ông Lưu Hiểu Binh đánh giá hợp tác nông nghiệp giữa Hắc Long Giang và Việt Nam đang từng bước được mở rộng, trong đó Việt Nam là một trong những thị trường xuất khẩu nông sản quan trọng của tỉnh. Hai bên đã có các hoạt động trao đổi liên quan đến việc đưa các “sản phẩm ưu việt vùng đất đen” vào thị trường Việt Nam. Một số doanh nghiệp công nghệ nông nghiệp của Hắc Long Giang cũng đã giới thiệu sản phẩm tại Việt Nam, trong đó có thiết bị bay không người lái và hệ thống tưới tiêu thông minh.

Nhà máy sản xuất máy nông nghiệp Jichi tại tỉnh Hắc Long Giang. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Theo ông Lưu Hiểu Binh, mặc dù hai bên đều đang đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ trong nông nghiệp, hợp tác trực tiếp về công nghệ nông nghiệp và máy móc nông nghiệp giữa Hắc Long Giang và Việt Nam vẫn còn nhiều dư địa để khai thác.

Ông Lưu Hiểu Binh chia sẻ: “Chúng tôi hy vọng có thể phát huy vai trò của truyền thông để kết nối, thúc đẩy hai bên tăng cường hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ nông nghiệp và kết nối ngành công nghiệp máy móc nông nghiệp." Ông cho rằng hai bên có thể mở rộng các kênh hợp tác thông qua tham gia các hội chợ, triển lãm chuyên ngành, tăng cường trao đổi đoàn, giao lưu nhân lực và chia sẻ kinh nghiệm, qua đó từng bước mở rộng không gian hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao.

Những trao đổi trên cho thấy hợp tác nông nghiệp giữa Hắc Long Giang và các địa phương của Việt Nam đang có cơ sở từ thương mại nông sản và giao lưu doanh nghiệp, đồng thời có khả năng mở rộng sang các lĩnh vực có hàm lượng khoa học công nghệ cao hơn như giống cây trồng, cơ giới hóa, máy móc thông minh, tưới tiêu tiết kiệm nước và công nghệ nâng cao năng suất.

Việc tăng cường kết nối doanh nghiệp, trao đổi chuyên gia và nhân lực, cũng như tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại và triển lãm chuyên ngành có thể tạo thêm các kênh hợp tác thực chất giữa hai bên trong thời gian tới./.

Tăng cường quan hệ hợp tác thực chất giữa các địa phương Việt Nam-Trung Quốc Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường đánh giá cao cộng đồng doanh nghiệp Hong Kong tại Thành phố Hồ Chí Minh đã hiện diện và không ngừng phát triển trong nhiều thập niên.