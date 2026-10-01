Cảnh báo người tiêu dùng Việt về 7 sản phẩm đang bị thu hồi ở nước ngoài

Theo thông tin từ Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), trong tháng 9/2026, cơ quan này đã theo dõi, tổng hợp thông tin về các chương trình thu hồi sản phẩm, hàng hóa do cơ quan quản lý an toàn sản phẩm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại nhiều quốc gia công bố.

Qua rà soát, 7 sản phẩm đang bị thu hồi tại nước ngoài được cảnh báo tới người tiêu dùng Việt Nam do tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng và an toàn trong quá trình sử dụng.

7 sản phẩm này gồm: Loa Bluetooth di động Cambridge Audio Yoyo (M), xuất xứ Trung Quốc; Pin sạc dự phòng NEWDERY model ZHX-PB22, xuất xứ Trung Quốc; Kính thông minh INMO Air3, xuất xứ Trung Quốc; Kẹo nước vị chua dạng chai có đầu lăn Ricky Joy Sour Crush, xuất xứ Columbia; Đồ chơi bóp mềm hình bánh bao GIHNJSI, xuất xứ Trung Quốc; Máy hỗ trợ giấc ngủ Love To Dream, xuất xứ Trung Quốc; Chất tẩy rửa đa năng có hương thơm Mistolin và Lestoil, xuất xứ Puerto Rico.

Trong đó, loa Bluetooth Cambridge Audio Yoyo (M), pin sạc dự phòng NEWDERY và máy hỗ trợ giấc ngủ Love To Dream bị thu hồi do pin lithium-ion có thể quá nhiệt, bốc cháy hoặc phát nổ, gây nguy cơ bỏng, thương tích nghiêm trọng, tử vong hoặc thiệt hại tài sản. Một số sự cố cháy, bốc khói, phát nổ và thiệt hại tài sản đã được ghi nhận tại Hoa Kỳ và Australia.

Kính thông minh INMO Air3 bị thu hồi tại Hoa Kỳ và Canada do càng kính bên trái có thể quá nhiệt khi sử dụng trong thời gian dài, gây nguy cơ bỏng. Doanh nghiệp đã ghi nhận nhiều phản ánh về hiện tượng quá nhiệt, trong đó có trường hợp người dùng cảm thấy nóng rát ở mặt và vùng tai trái.

Đối với sản phẩm dành cho trẻ em, kẹo nước vị chua dạng chai có đầu lăn Ricky Joy Sour Crush bị thu hồi tại Hoa Kỳ do viên bi lăn ở đầu chai có thể bung ra, gây nguy cơ hóc nếu trẻ em hoặc người sử dụng nuốt phải. Đồ chơi bóp mềm hình bánh bao GIHNJSI cũng bị thu hồi do bên trong có chứa hạt hút nước; nếu trẻ nuốt phải, các hạt này có thể nở ra trong cơ thể, gây tắc nghẽn đường ruột, nôn ói, mất nước hoặc thậm chí tử vong.

Ngoài ra, khoảng 6,3 triệu chai chất tẩy rửa đa năng Mistolin và Lestoil có hương thơm đang được thu hồi tại Puerto Rico và Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ do có thể bị nhiễm vi khuẩn, trong đó có Pseudomonas aeruginosa, gây nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe, đặc biệt đối với người suy giảm miễn dịch hoặc đang sử dụng thiết bị y tế gắn ngoài.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết, trong bối cảnh thương mại điện tử và mua sắm xuyên biên giới phát triển, không loại trừ khả năng các sản phẩm thuộc diện cảnh báo, thu hồi tại nước ngoài vẫn được nhập khẩu, phân phối hoặc chào bán tại Việt Nam thông qua sàn thương mại điện tử, mạng xã hội, cửa hàng nhỏ lẻ hoặc kênh nhập khẩu không chính thức.

Để bảo đảm an toàn, người tiêu dùng được khuyến cáo chủ động kiểm tra kỹ thông tin sản phẩm trước khi mua hoặc sử dụng, đặc biệt với thiết bị điện, sản phẩm dùng pin lithium-ion, đồ chơi trẻ em, bánh kẹo và hóa chất gia dụng. Cần đối chiếu tên sản phẩm, nhãn hiệu, model, mã sản phẩm, mã lô, thời gian sản xuất với các thông báo cảnh báo, thu hồi của cơ quan chức năng trong và ngoài nước.

Người tiêu dùng cần ngừng sử dụng ngay các sản phẩm thuộc diện cảnh báo, thu hồi hoặc có dấu hiệu bất thường như nóng bất thường, phát sinh khói, mùi khét, cháy, pin phồng, biến dạng, rò rỉ, nứt vỡ hoặc bong tách chi tiết. Với sản phẩm sử dụng pin lithium-ion, không tiếp tục sạc hoặc sử dụng khi có dấu hiệu quá nhiệt; cần đặt sản phẩm xa vật liệu dễ cháy và thải bỏ theo đúng hướng dẫn.

Đối với đồ chơi trẻ em, bánh kẹo có thiết kế dạng đồ chơi hoặc có bộ phận nhỏ, người tiêu dùng cần kiểm tra kỹ trước khi cho trẻ sử dụng, tránh nguy cơ nuốt phải, hóc, nghẹn hoặc tắc nghẽn đường tiêu hóa. Với hóa chất gia dụng, cần lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, nhãn mác đầy đủ và không sử dụng sản phẩm có dấu hiệu bất thường hoặc thuộc diện thu hồi.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia khuyến nghị người tiêu dùng thường xuyên theo dõi các thông tin cảnh báo, thu hồi sản phẩm từ cơ quan chức năng trong và ngoài nước để kịp thời nhận diện nguy cơ, chủ động phòng tránh rủi ro trong quá trình mua sắm và sử dụng hàng hóa./.

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