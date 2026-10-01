Gia Lai chấp thuận đầu tư Khu công nghiệp Long Mỹ giai đoạn 2

Ngày 1/10, tin từ Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã ký Quyết định số 4126/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Định làm nhà đầu tư dự án Khu công nghiệp Long Mỹ giai đoạn 2, quy mô gần 109 ha, tổng vốn đầu tư hơn 1.433 tỷ đồng. Dự án dự kiến hoàn thành vào quý 2/2029.

Theo quyết định, dự án có tổng diện tích khoảng 108,94 ha, với sơ bộ tổng vốn đầu tư 1.433,25 tỷ đồng; trong đó, vốn góp của nhà đầu tư gần 215 tỷ đồng, vốn huy động hơn 1.218 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được cơ quan có thẩm quyền quyết định cho thuê đất.

Theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được phê duyệt, dự án dành khoảng 69,4 ha để xây dựng nhà máy, kho tàng có hạ tầng cho thuê lại, chiếm 63,7% tổng diện tích. Phần diện tích còn lại được bố trí cho các hạng mục dịch vụ, an ninh, hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, giao thông và bãi đỗ xe.

Dự án được triển khai theo 2 phân kỳ đầu tư; trong đó, phân kỳ 1 có diện tích khoảng 64,78 ha, hình thành hơn 56 ha đất xây dựng nhà máy, kho tàng có hạ tầng cho thuê lại, gồm các khu A, B, C, D, E và lô F1. Phân kỳ này sẽ được đầu tư đồng bộ các công trình hạ tầng thiết yếu, bảo đảm khả năng khai thác, vận hành độc lập.

Phân kỳ 2 có diện tích khoảng 44,16 ha, bổ sung gần 13,4 ha đất xây dựng nhà máy, kho tàng cho thuê lại, gồm lô F2 và các lô thuộc khu G. Đồng thời, hoàn thiện các hạng mục dịch vụ, cơ sở lưu trú công nhân, đất an ninh, bãi đỗ xe, cây xanh và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, giao thông theo quy hoạch.

Về tiến độ, từ quý 3/2026 đến quý II/2027, nhà đầu tư thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư, đất đai, môi trường, xây dựng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng phân kỳ 1.

Từ quý 3/2027 đến quý 4/2028, triển khai thi công, hoàn thiện phân kỳ này. Dự kiến từ năm 2028, dự án bắt đầu thu hút đầu tư và khai thác cuốn chiếu tại những khu vực đã hoàn thành hạ tầng, được nghiệm thu và đủ điều kiện đưa vào sử dụng.

Đối với phân kỳ 2, công tác thủ tục và giải phóng mặt bằng dự kiến thực hiện từ quý 1 đến quý 2/2028; thi công, hoàn thiện và nghiệm thu từ quý 3/2028 đến quý 2/2029. Toàn bộ dự án dự kiến hoàn thành chậm nhất vào quý 2/2029.

Trong quá trình triển khai, nhà đầu tư có trách nhiệm bảo đảm nguồn vốn, thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý về đất đai, môi trường, xây dựng và các quy định liên quan. Đặc biệt, việc thu hút các dự án thứ cấp phải phù hợp với định hướng ngành nghề theo quy hoạch được duyệt, không thu hút các ngành nghề có nguy cơ ô nhiễm cao hoặc nhạy cảm về môi trường.

Nhà đầu tư cũng phải khảo sát, đánh giá năng lực tiêu thoát nước của hệ thống kênh, mương tiếp nhận, có giải pháp bảo đảm không gây ngập úng, sạt lở hoặc ảnh hưởng đến khu vực lân cận. Đồng thời, dành quỹ đất cho doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thuê, thuê lại theo quy định; đầu tư các công trình dịch vụ, tiện ích công cộng và cơ sở lưu trú công nhân.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai giao Ban Quản lý Khu kinh tế cùng các sở, ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhơn Tây hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát quá trình triển khai dự án, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật và tiến độ được chấp thuận.

Hiện tại, Khu công nghiệp Long Mỹ giai đoạn 1 đã cơ bản lấp đầy với trên 117 ha nằm tại phường Quy Nhơn Tây. Khu công nghiệp này nằm gần các đầu mối giao thông thương mại quốc tế quan trọng của cả nước và nằm trên một địa bàn dân cư đông đúc của tỉnh Gia Lai, nơi sở hữu một nguồn cung cấp nhân lực dồi dào cho các dự án khu công nghiệp và khu chế xuất.

Dự án Khu công nghiệp Long Mỹ giai đoạn 2 được kỳ vọng bổ sung quỹ đất công nghiệp có hạ tầng đồng bộ, tạo điều kiện thu hút các dự án sản xuất, kinh doanh, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp và kinh tế của tỉnh Gia Lai./.

Tỉnh Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư Khu công nghiệp Đak Đoa Việc chấp thuận đầu tư Khu công nghiệp Đak Đoa được xem là bước đi quan trọng mở rộng không gian phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư, tạo động lực tăng trưởng mới cho khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai.

​