Thống đốc Fed: AI là rủi ro lạm phát hàng đầu năm 2027

Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), bà Lisa Cook, ngày 1/10 cho biết bà xem trí tuệ nhân tạo (AI), cùng áp lực lạm phát mà công nghệ này tạo ra, là một trong những rủi ro hàng đầu đối với năm 2027.

Bà cũng lưu ý các cú sốc nguồn cung xảy ra ngày càng thường xuyên. Các cú sốc này đã gây ra những tác động dai dẳng tới mức bất ngờ và trở nên quan trọng hơn đối với việc hoạch định chính sách.

Trả lời Chủ tịch Fed chi nhánh New York, ông John Williams, tại một sự kiện do Fed chi nhánh New York tổ chức, bà Cook cho biết làn sóng xây dựng hạ tầng AI có thể đang tạo ra áp lực lạm phát khó có khả năng được giải quyết nhanh chóng. Bà cho rằng đây là một trong những yếu tố chính khiến bà lo ngại nhất hiện nay đối với năm 2027.

Hồi tháng trước, Fed đã quyết định tăng lãi suất điều hành thêm 0,25 điểm phần trăm, nhằm đưa lạm phát quay về mức mục tiêu 2% của Fed "kịp thời hơn."

Theo thước đo mà Fed dùng để đặt mục tiêu, lạm phát đạt 3,4% trong tháng 8 và đã cao hơn mục tiêu trong hơn 5 năm rưỡi qua.

Bà Cook cho biết, bà tin rằng về dài hạn, AI sẽ thúc đẩy năng suất lao động. Đây là quan điểm mà nhiều thành viên Fed cùng chia sẻ. Tuy nhiên, bà lo ngại về thời điểm những lợi ích năng suất có thể giúp giảm lạm phát thực sự xuất hiện. Bà cũng lo ngại về việc các điểm nghẽn nguồn cung tiếp theo sẽ nằm ở đâu.

Bà cho biết các yếu tố địa chính trị, trong đó có xung đột tại Trung Đông, cũng có thể gây thêm áp lực lên chuỗi cung ứng.

Bà Cook cho biết theo quan điểm truyền thống trước đây, Fed thường có xu hướng "bỏ qua" các cú sốc nguồn cung, do chính sách tiền tệ thắt chặt hơn sẽ không tác động tới giá dầu hay chiến tranh, nhưng có thể làm chậm lại các kết quả về việc làm và sản lượng, điều mà Fed quan tâm nhiều hơn.

Tuy nhiên, bà cho biết hiện tại, "phản ứng tối ưu" có thể sẽ khác đi, tùy thuộc chẳng hạn vào những ngành nào chịu ảnh hưởng từ các cú sốc nguồn cung đó./.

Loạt dữ liệu kinh tế Mỹ tuần này có thể định hình chính sách lãi suất của Fed Trước thềm kết thúc năm tài chính và bước sang quý mới, tâm điểm của thị trường dồn vào các báo cáo sắp công bố về thu nhập cá nhân, chi tiêu tiêu dùng cùng bức tranh toàn cảnh thị trường lao động Mỹ.

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