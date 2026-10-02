Tháng 9/2026: Chỉ số PMI đạt 51,9 điểm, ngành sản xuất tiếp tục được cải thiện

Chỉ số PMI ngành sản xuất Việt Nam tiếp tục được duy trì ở ngưỡng trên 50 điểm, đạt 51,9 điểm, cho thấy sức khỏe của ngành sản xuất cải thiện ở mức nhẹ hơn vào thời điểm cuối quý 3.

Tháng 9/2026, Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất Việt Nam tiếp tục được duy trì ở ngưỡng trên 50 điểm, đạt 51,9 điểm, cho thấy sức khỏe của ngành sản xuất cải thiện ở mức nhẹ hơn vào thời điểm cuối quý 3.

Tuy nhiên, các điều kiện kinh doanh đã cải thiện trong suốt 15 tháng qua./.

Chỉ số PMI tháng 7 tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 2/2026 Chỉ số PMI ngành sản xuất Việt Nam đã tăng lên 52,9 điểm trong tháng 7, so với mức 51,8 điểm của tháng 6 cho thấy sức khỏe ngành sản xuất cải thiện đáng kể so với tháng trước.