Multimedia

Infographics

Tháng 9/2026: Chỉ số PMI đạt 51,9 điểm, ngành sản xuất tiếp tục được cải thiện

Chỉ số PMI ngành sản xuất Việt Nam tiếp tục được duy trì ở ngưỡng trên 50 điểm, đạt 51,9 điểm, cho thấy sức khỏe của ngành sản xuất cải thiện ở mức nhẹ hơn vào thời điểm cuối quý 3.

thang-92026-chi-so-pmi-dat-519-diem-nganh-san-xuat-tiep-tuc-duoc-cai-thien.jpg

Tháng 9/2026, Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất Việt Nam tiếp tục được duy trì ở ngưỡng trên 50 điểm, đạt 51,9 điểm, cho thấy sức khỏe của ngành sản xuất cải thiện ở mức nhẹ hơn vào thời điểm cuối quý 3.

Tuy nhiên, các điều kiện kinh doanh đã cải thiện trong suốt 15 tháng qua./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Chỉ số PMI #Điều kiện kinh doanh
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam lên hạng 43 về đổi mới sáng tạo toàn cầu

Việt Nam lên hạng 43 về đổi mới sáng tạo toàn cầu

Theo Báo cáo Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu 2026 của WIPO, Việt Nam xếp thứ 43/139 quốc gia, nền kinh tế, tăng một bậc so với năm 2025; đầu ra tăng 2 bậc và có 2 chỉ số xuất khẩu đứng đầu thế giới.