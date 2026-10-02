Việt Nam thúc đẩy mở rộng thị trường hạt điều tại Argentina

Ngày 1/10, Hội thảo giao thương hạt điều Việt Nam tại thị trường Argentina đã diễn ra tại Buenos Aires, với sự tham dự của Đại sứ Việt Nam Ngô Minh Nguyệt, đại diện Hiệp hội Điều Việt Nam (VINACAS), các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu điều Việt Nam cùng đông đảo doanh nghiệp nhập khẩu, phân phối quốc gia Nam Mỹ.

Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, phát biểu khai mạc, Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Argentina, ông Ngô Mạnh Khôi, nhấn mạnh chuyến công tác của đoàn VINACAS có ý nghĩa thiết thực, tạo cơ hội để các nhà sản xuất, chế biến, nhập khẩu và phân phối hai nước trực tiếp tìm hiểu nhu cầu, trao đổi khả năng cung ứng và thúc đẩy các cơ hội hợp tác cụ thể.

Theo ông Ngô Mạnh Khôi, Việt Nam đã xây dựng được ngành chế biến điều có năng lực cạnh tranh cao và cung cấp đa dạng sản phẩm cho thị trường quốc tế. Tuy nhiên, để mở rộng thị trường Argentina, các doanh nghiệp cần hiểu rõ hơn yêu cầu của người mua địa phương về chất lượng, quy cách, điều kiện thương mại và khả năng cung ứng ổn định.

Thương vụ Việt Nam tại Argentina sẽ tiếp tục hỗ trợ kết nối, thúc đẩy trao đổi thông tin, gửi mẫu sản phẩm và tiến tới đàm phán giữa các doanh nghiệp có nhu cầu phù hợp.

Phó Chủ tịch VINACAS, ông Nguyễn Minh Họa, cho biết năm 2025 là năm đánh dấu bước phát triển mới của ngành điều Việt Nam khi kim ngạch xuất khẩu lần đầu tiên vượt mốc 5 tỷ USD, đạt 5,43 tỷ USD, tăng đáng kể so với mức 4,34 tỷ USD của năm 2024. Lượng nhân điều xuất khẩu đạt gần 798 tấn, tăng hơn 5,7% so với năm trước. Việt Nam tiếp tục giữ vị trí số một thế giới về chế biến và xuất khẩu nhân điều và chiếm khoảng 80% thị phần toàn cầu.

Theo ông Nguyễn Minh Họa, điều Việt Nam hiện được xuất khẩu tới hơn 112 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó các thị trường lớn gồm Trung Quốc, Mỹ và châu Âu. Năm 2025, Trung Quốc lần đầu vượt Mỹ trở thành thị trường xuất khẩu điều lớn nhất của Việt Nam, với kim ngạch 1,115 tỷ USD, trong khi Mỹ đạt 975 triệu USD và Hà Lan 495 triệu USD.

Ông Nguyễn Minh Họa cho biết ngành điều Việt Nam không chỉ có lợi thế về quy mô, mà còn ngày càng nâng cao năng lực chế biến sâu, đa dạng hóa sản phẩm và đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của thị trường quốc tế.

Bên cạnh các thị trường truyền thống, Nam Mỹ đang nổi lên là khu vực có nhiều tiềm năng đối với ngành điều Việt Nam, trong đó Argentina được đánh giá là thị trường quan trọng.

Phó Chủ tịch VINACAS, Nguyễn Minh Họa cho hay điều Việt Nam hiện được xuất khẩu tới hơn 112 quốc gia và vùng lãnh thổ. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Ông Nguyễn Minh Họa bày tỏ mong muốn thông qua chuyến công tác lần này VINACAS tăng cường tiếp xúc trực tiếp với các nhà nhập khẩu, phân phối Argentina, tìm hiểu sâu hơn nhu cầu thị trường và mở rộng mạng lưới đối tác.

Theo số liệu thống kê, xuất khẩu nhân điều của Việt Nam sang Argentina năm 2025 đạt hơn 270 tấn, tăng 1,7 lần so với năm 2024, đạt kim ngạch gần 1,2 triệu USD. Thị trường Argentina là thị trường tiềm năng với nhu cầu ổn định.

Tại hội thảo, chuyên gia Agustín Fernández Rivas phân tích triển vọng thị trường điều tại Argentina, Nam Mỹ và Việt Nam. Theo các số liệu được trình bày, thị trường điều toàn cầu năm 2025 đạt khoảng 10-11 tỷ USD và được dự báo tăng trưởng khoảng 7%/năm. Thị trường Nam Mỹ cũng được dự báo tăng từ khoảng 403 triệu USD năm 2025 lên 564 triệu USD vào năm 2031.

Các doanh nghiệp Argentina giới thiệu nhiều kênh tiềm năng để tiêu thụ điều Việt Nam, từ hệ thống siêu thị, cửa hàng thực phẩm lành mạnh đến ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống có nguồn gốc thực vật, đồng thời nhấn mạnh các yêu cầu về chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, cũng như tính linh hoạt về khối lượng, thanh toán và đóng gói.

Đại diện các doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu năng lực sản xuất, chế biến và xuất khẩu, đồng thời trao đổi về khả năng đáp ứng các yêu cầu riêng của thị trường Argentina.

Nhiều doanh nghiệp Argentina bày tỏ quan tâm tới việc tăng cường nhập khẩu điều Việt Nam và tiếp tục trao đổi với các đối tác sau hội thảo, mở ra triển vọng hình thành các quan hệ thương mại lâu dài./.

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