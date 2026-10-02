Giá vàng tăng khi số liệu lạm phát của Mỹ làm giảm khả năng Fed nâng lãi suất

Giá vàng tăng trong phiên giao dịch ngày 1/10, khi dữ liệu lạm phát thấp hơn dự báo của Mỹ đã làm giảm khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong tháng 10.

Vào lúc 1 giờ 08 phút sáng ngày 2/10 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 0,2% lên 4.165,29 USD/ounce. Trong khi đó, giá vàng giao tháng 12 chốt phiên tăng 0,4%, lên 4.202,30 USD/ounce. Tính chung trong tháng 9/2026, giá vàng đã giảm hơn 6%.

Dữ liệu công bố ngày 30/9 cho thấy lạm phát tại Mỹ trong tháng 8 tăng ít hơn dự đoán, đồng thời mức lạm phát của tháng trước đó cũng được điều chỉnh giảm.

Thông tin này đã làm giảm khả năng Fed nâng lãi suất trong tháng 10. Thị trường hiện chỉ dự đoán 31% khả năng cơ quan này tăng lãi suất, giảm đáng kể so với mức 45% trước khi dữ liệu được công bố và mức 69% của một tuần trước đó.

Tuy nhiên, đà tăng của giá vàng đã phần nào bị kìm hãm do lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ leo lên mức cao nhất trong hơn 20 năm, làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng - vốn là tài sản không sinh lãi.

Bên cạnh đó, đồng USD mạnh lên cũng khiến kim loại quý được định giá bằng đồng tiền này trở nên đắt đỏ hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

Ngoài ra, giá dầu cũng tăng vọt trong phiên này, làm dấy lên lo ngại về lạm phát, sau khi Trung Quốc tạm dừng xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ. Động thái này có nguy cơ thắt chặt hơn nữa thị trường nhiên liệu vốn đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn cung trên phạm vi toàn cầu.

Ông David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại công ty môi giới High Ridge Futures, cho rằng bất kỳ yếu tố nào làm tăng khả năng Fed nâng lãi suất sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý trên thị trường vàng.

Hiện tại, giới đầu tư đang dồn sự chú ý vào báo cáo việc làm trong lĩnh vực phi nông nghiệp tháng 9 của Mỹ, dự kiến được công bố ngày 2/10, nhằm tìm kiếm thêm các manh mối về triển vọng chính sách tiền tệ.

Chuyên gia phân tích thị trường cấp cao của công ty XM Trading đánh giá rằng tâm lý né tránh rủi ro của thị trường cùng việc khả năng tăng lãi suất của Fed giảm xuống đã hỗ trợ cho giá vàng.

Dù vậy, ông nhận định xu hướng ngắn hạn vẫn là giảm giá và khả năng giá vàng quay trở lại mốc 4.000 USD/ounce hoàn toàn có thể xảy ra, đặc biệt nếu báo cáo việc làm sắp tới mang lại những bất ngờ theo hướng tích cực. Ngân hàng HSBC đã hạ dự báo giá vàng trung bình cho năm 2026 và 2027 xuống lần lượt là 4.490 USD/ounce và 4.825 USD/ounce.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 0,2% lên 60,51 USD/ounce, còn giá bạch kim tăng 0,1% lên 1.707,56 USD/ounce.

Tại Việt Nam, vào đầu giờ sáng 2/10, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 141,30-144,30 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng thế giới giảm bất chấp lạm phát Mỹ hạ nhiệt Áp lực lên thị trường vàng xuất phát từ đà tăng của giá dầu thô trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt xung đột đang bị đình trệ.