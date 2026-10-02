Nghệ An tháo gỡ điểm nghẽn, quyết tâm hoàn thành cao nhất mục tiêu tăng trưởng

Tốc độ tăng trưởng GRDP 9 tháng đầu năm 2026 của Nghệ An ước đạt 9,75%, tạo nền tảng để tỉnh phấn đấu hoàn thành mục tiêu cả năm.

Trong 3 tháng cuối năm, tỉnh tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về đầu tư công, giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư, khai thác hiệu quả dư địa tăng trưởng, quyết tâm đạt mức tăng trưởng 10,5-11,5%.



Tăng trưởng kinh tế duy trì đà tích cực

Tại phiên họp sáng 1/10/2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã tập trung đánh giá toàn diện tình hình kinh tế-xã hội tháng 9 và 9 tháng đầu năm, đồng thời thảo luận, thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong 3 tháng cuối năm. Trọng tâm được xác định là tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực, tạo động lực tăng trưởng, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, cùng những tác động bất lợi của thiên tai, mưa lớn, kinh tế-xã hội Nghệ An vẫn đạt nhiều kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng GRDP 9 tháng đầu năm ước đạt 9,75%, riêng quý 3 đạt 10,11%, đứng thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ và xếp thứ 14/34 tỉnh, thành phố.

Trong cơ cấu kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản cơ bản duy trì ổn định, tăng trưởng khoảng 4,64%, bất chấp ảnh hưởng của thời tiết bất lợi. Khu vực công nghiệp-xây dựng tiếp tục đóng vai trò động lực tăng trưởng chủ yếu, với mức tăng 13,18%, trong đó riêng ngành công nghiệp tăng 15,93%.

Đáng chú ý, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 9 tháng tăng 21,49%. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 25,79%, nhờ đóng góp tích cực của các ngành sản xuất điện tử, thiết bị bán dẫn, máy tính và linh kiện. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 5,18 tỷ USD, vượt kế hoạch cả năm, góp phần thúc đẩy sản xuất và mở rộng thị trường.

Nghệ An phấn đấu đến năm 2030, ngành công nghiệp hỗ trợ trở thành ngành công nghiệp mũi nhọn của tỉnh. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Khu vực dịch vụ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng với mức tăng 9,41%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt khoảng 147.700 tỷ đồng, tăng 12,2% so với cùng kỳ. Hoạt động du lịch có nhiều khởi sắc, toàn tỉnh đón khoảng 9,89 triệu lượt khách, tăng 15%, tạo thêm động lực cho các ngành thương mại, dịch vụ và các lĩnh vực liên quan.

Thu ngân sách nhà nước cũng là điểm sáng trong bức tranh kinh tế của tỉnh. Đến hết tháng 9/2026, tổng thu ngân sách đạt gần 25.689 tỷ đồng, vượt 10,1% dự toán cả năm và tăng 28,1% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa đạt 23.357 tỷ đồng, bằng 109,2% dự toán.

Công tác giải ngân vốn đầu tư công được quan tâm chỉ đạo. Tính đến ngày 24/9, toàn tỉnh giải ngân 14.024,3 tỷ đồng, đạt 69,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Hoạt động thu hút đầu tư tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực khi Nghệ An cấp mới 106 dự án, điều chỉnh 127 lượt dự án, với tổng vốn cấp mới và tăng thêm hơn 106.000 tỷ đồng, gấp 3,15 lần so với cùng kỳ. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt gần 2,5 tỷ USD.

Cùng với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm. Toàn tỉnh giải quyết việc làm cho 39.510 lao động, đạt 83,2% kế hoạch; hoàn thành 1.530 căn nhà ở xã hội, đạt 76,5% chỉ tiêu, góp phần bảo đảm an sinh và nâng cao đời sống người dân.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, kinh tế Nghệ An vẫn đối mặt với không ít khó khăn. Sản xuất công nghiệp chịu sức ép từ biến động thị trường, đơn hàng và chi phí đầu vào; sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng bởi thời tiết cực đoan. Tiến độ triển khai một số công trình, dự án còn chậm, đặc biệt là những dự án gặp vướng mắc trong công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng và tổ chức thi công.

Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực tăng trưởng

Phát biểu kết luận phiên họp, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận đánh giá tình hình kinh tế-xã hội tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2026 tiếp tục duy trì xu hướng tích cực, nhiều chỉ tiêu đạt kết quả khá cao. Những kết quả này có được nhờ sự nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, cùng với công tác lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt ngay từ đầu năm.

Tuy nhiên, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, ngành phải nhìn nhận nghiêm túc, thực chất những hạn chế, tồn tại, nhất là tiến độ triển khai, thi công một số công trình, dự án còn chậm. Mặc dù giải ngân vốn đầu tư công đạt khá, một số dự án trọng điểm, trong đó có các trường liên cấp, vẫn gặp khó khăn trong khâu chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng và tổ chức thi công.

May hàng xuất khẩu sang thị trường châu Âu tại nhà máy của Công ty TNHH SangWoo Việt Nam, Khu công nghiệp VSIP Nghệ An. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Đối với công tác thu hút đầu tư, tỉnh cần chuyển từ chú trọng số lượng sang coi trọng chất lượng dòng vốn. Một phần đáng kể vốn FDI đến từ các dự án tăng vốn, mở rộng, trong khi số dự án FDI mới có quy mô lớn, tính chất nền tảng và khả năng tạo động lực dẫn dắt còn hạn chế. Vì vậy, cùng với thu hút đầu tư, cần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn FDI, ODA, sớm đưa nguồn vốn vào thực hiện, hình thành năng lực sản xuất và tạo giá trị gia tăng thực tế.

Công tác thu ngân sách tuy đạt kết quả cao nhưng chưa đồng đều và bền vững. Một số địa phương còn phụ thuộc vào các khoản thu đột biến như tiền sử dụng đất, nguồn thu từ các dự án lớn, trong khi nguồn thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh còn hạn chế. Đây là vấn đề cần được quan tâm để bảo đảm nguồn thu ổn định, tạo dư địa cho đầu tư phát triển.

Đặc biệt, giải phóng mặt bằng tiếp tục là một trong những điểm nghẽn lớn cần tập trung tháo gỡ. Nhiều dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng tiến độ giải phóng mặt bằng mới đạt trên 50%, còn tồn tại nhiều vướng mắc. Trước thực tế này, Ban Chỉ đạo tiếp tục phân công cụ thể lãnh đạo phụ trách từng dự án, từng địa bàn, tập trung xử lý các khó khăn trong tháng 10, chậm nhất là tháng 11, không để công việc dồn sang tháng 12.

Để hoàn thành cao nhất các mục tiêu năm 2026, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng từ 10,5-11,5%, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận yêu cầu ngay sau phiên họp, các cấp, ngành rà soát toàn bộ chương trình, kế hoạch, nghị quyết, chỉ thị, kết luận và nhiệm vụ được giao, xác định rõ những công việc còn tồn đọng để tập trung xử lý.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: “Không để sót việc, không để chậm việc, không né tránh trách nhiệm. Những nhiệm vụ chưa hoàn thành phải làm rõ nguyên nhân, xác định cơ quan, đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm và thời hạn hoàn thành”.

Trong quý 4, Nghệ An phải nhận diện đầy đủ dư địa tăng trưởng, tập trung vào những lĩnh vực có khả năng tạo giá trị gia tăng ngay, trong đó, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Tỉnh cần tập trung thi công các công trình đã khởi công, tháo gỡ vướng mắc về thủ tục và mặt bằng đối với các dự án chậm tiến độ; đồng thời thúc đẩy triển khai các dự án hạ tầng lớn, khu công nghiệp, khu kinh tế và những dự án có sức lan tỏa, tạo năng lực sản xuất mới.

Về thu ngân sách, tỉnh tập trung cao cho lĩnh vực thuế và đất đai, phấn đấu hoàn thành mục tiêu thu khoảng 35.000 tỷ đồng trong năm 2026.

Trong thu hút đầu tư, Nghệ An tiếp tục đổi mới phương thức xúc tiến, chú trọng quy mô, chất lượng, tính lan tỏa và hiệu quả thực chất của dòng vốn. Tỉnh chủ động chuẩn bị quỹ đất, hạ tầng, mặt bằng và các điều kiện cần thiết để thu hút nhà đầu tư chiến lược, các dự án lớn. Đối với những dự án đã cam kết, cần đôn đốc triển khai thực chất, bảo đảm tiến độ; các dự án lớn khi khởi công phải được chuẩn bị đầy đủ điều kiện, tạo niềm tin cho doanh nghiệp và người dân.

Đối với lĩnh vực nông nghiệp, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu rà soát từng ngành hàng, sản phẩm và vùng sản xuất để xác định rõ dư địa tăng trưởng. Tỉnh cần tập trung phát triển những sản phẩm có lợi thế, đẩy mạnh gieo trồng cây vụ đông, cây ăn quả, lúa và các vùng nguyên liệu phục vụ chế biến. Đồng thời, thúc đẩy các dự án, nhà máy chế biến nông sản nhằm nâng cao giá trị gia tăng, tăng hiệu quả sản xuất và tạo đầu ra ổn định cho nông dân.

Bên cạnh các nhiệm vụ phát triển kinh tế, Nghệ An tiếp tục bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội, tạo nền tảng ổn định cho phát triển.

Với mục tiêu tăng trưởng 10,5-11,5% trong năm 2026, nhiệm vụ đặt ra cho Nghệ An trong quý 4 là rất lớn. Việc tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ các dự án, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư và khai thác các dư địa tăng trưởng được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực để tỉnh hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, đồng thời tạo nền tảng cho năm 2027./.

Nghệ An vẫn còn gần 90 dự án vướng mắc kéo dài Quá trình xử lý được thực hiện theo phương châm rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền; kiên quyết không hợp thức hóa sai phạm, không để phát sinh sai phạm mới.