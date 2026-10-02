Giá vàng trong nước tiếp tục đi xuống, tỷ giá trung tâm tăng 12 đồng

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay (2/10), giá vàng trong nước quay đầu giảm nhẹ, trong khi đó tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố cũng tăng thêm 12 đồng.

Vào thời điểm 9 giờ 50 phút, giá vàng miếng SJC tại các công ty kinh doanh vàng lớn như Sài Gòn, Doji, Phú Quý giao dịch ở mức 140,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 143,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, giảm 800.000 đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua.

Cùng xu hướng đi xuống, giá vàng nhẫn tại Công ty Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 140,3-143,3 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), cũng giảm 500.000 đồng/lượng. Còn giá vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu đang giao dịch ở ngưỡng 139,5-143,3 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng.

Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra tiếp tục được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức cao, từ 3-4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, đồng kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.172 USD/ounce. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 131,6 triệu đồng/lượng. Như vậy, khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng SJC và giá vàng thế giới là 12 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.636 đồng/USD, tăng 12 đồng so với hôm qua.

Trong khi đó, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng được điều chỉnh khác nhau. Hiện Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 25.760-26.170 đồng/USD (mua vào-bán ra), tăng 20 đồng; Ngân hàng BIDV niêm yết ở mức 25.810-26.190 đồng/USD (mua vào-bán ra), tăng 40 đồng; Ngân hàng Vietinbank giao dịch ở mức 25.746-26.191 đồng/USD (mua vào-bán ra), tăng 40 đồng/USD so với chốt phiên trước.

Về phía Ngân hàng Eximbank giao dịch ở mức 25.770-26.180 đồng/USD (mua vào-bán ra), tăng 30 đồng./.

Giá vàng tăng khi số liệu lạm phát của Mỹ làm giảm khả năng Fed nâng lãi suất Vào lúc 1 giờ 08 phút sáng ngày 2/10 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 0,2% lên 4.165,29 USD/ounce; giá vàng giao tháng 12 chốt phiên tăng 0,4%, lên 4.202,30 USD/ounce.