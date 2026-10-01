Quan chức Fed: Lạm phát ở mức quá cao trong thời gian quá dài

Trong bài phát biểu ngày 30/9, Thống đốc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Lisa Cook cho rằng lạm phát đã ở mức quá cao trong thời gian quá dài và khẳng định cam kết đưa lạm phát trở lại mức mục tiêu mà không gây ảnh hưởng đến thị trường lao động.

Trong bài phát biểu cùng ngày, Chủ tịch chi nhánh Fed tại Minneapolis, ông Neel Kashkari, cho rằng loạt dữ liệu mới cho thấy lạm phát vẫn còn quá cao, khi đã vượt mức mục tiêu 2% trong hơn 5 năm qua. Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất tùy thuộc vào diễn biến của nền kinh tế, trong nỗ lực rất cần thiết nhằm đưa lạm phát trở lại mức mục tiêu.

Những tín hiệu từ thị trường đang phát đi thông điệp rằng Fed có thể cần phải thắt chặt chính sách hơn nữa so với dự kiến. Tuy nhiên, ông Kashkari cho rằng cần xem xét những yếu tố đang chi phối các nhận định của thị trường.

Hiện tại, các nhà giao dịch nhận định Fed sẽ không tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 10/2026, đặc biệt là sau khi Chủ tịch chi nhánh Fed tại New York, ông John Williams, trong phát biểu ngày 29/9 cho rằng không cần thiết phải nhanh chóng tăng lãi suất sau đợt tăng 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp vào ngày 15-16/9. Tuy nhiên, ông dự báo sẽ có một đợt tăng lãi suất trước cuối năm nay.

Các quan chức Fed cũng tin rằng số liệu tăng trưởng tổng thể mạnh mẽ cùng sự ổn định của thị trường lao động tạo điều kiện để họ tập trung giải quyết vấn đề lạm phát. Tại cuộc họp tháng 9/2026, các quan chức cũng dự kiến sẽ có thêm một đợt tăng trước khi kết thúc năm. Tuy nhiên, trước khi ông Williams đưa ra bình luận trên, thị trường tài chính đã kỳ vọng vào một lộ trình thắt chặt chính sách quyết liệt hơn.

Số liệu mới công bố cho thấy lạm phát tại Mỹ trong tháng 8/2026 tăng thấp hơn dự kiến. Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), thước đo lạm phát được Fed theo dõi sát sao, trong tháng 8/2026 tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước, trong khi chỉ số PCE lõi tăng 3%. Cả hai mức tăng này đều thấp hơn đáng kể so với dự báo tương ứng là 3,7% và 3,3%./.

Mỹ: Lạm phát lõi chạm 3%, Fed có thể sẽ tiếp tục nâng lãi suất Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), thước đo lạm phát được Fed theo dõi sát sao, trong tháng 8/2026 đã tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước, trong khi chỉ số PCE lõi tăng 3%.

​

​