Doanh nghiệp Áo lạc quan về tiềm năng đầu tư lâu dài tại thị trường Việt Nam

Đại sứ Việt Nam tại Áo, ông Vũ Lê Thái Hoàng gặp Chủ tịch Nghị viện bang Harald Sonderegger. (Ảnh: TTXVN phát)

Từ ngày 29-30/9, Đại sứ Việt Nam tại Áo, ông Vũ Lê Thái Hoàng đã thăm làm việc tại bang Vorarlberg, gặp Chủ tịch Nghị viện bang Harald Sonderegger, Chủ tịch Phòng Kinh tế bang Karlheinz Kopf và lãnh đạo các doanh nghiệp Doppelmayr, Künz, Công ty đường sắt ÖBB Terminal Wolfurt và DREWES Logistics. Bang Vorarlberg có nền kinh tế năng động nhất của Áo với nền công nghệ tiên tiến và ngày càng nhiều doanh nghiệp đầu tư lâu dài tại Việt Nam.



Theo phóng viên TTXVN tại Praha, tại các cuộc gặp, Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng đã giới thiệu tình hình phát triển kinh tế-xã hội, những cải cách mạnh mẽ đang được triển khai và định hướng phát triển của Việt Nam đến 2045 dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đại sứ nhấn mạnh nền tảng chính trị ổn định, mạng lưới các hiệp định thương mại tự do và sự hội nhập sâu rộng của kinh tế Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Áo mở rộng đầu tư, kinh doanh và kết nối với thị trường khu vực.

Trong cuộc làm việc với Chủ tịch Nghị viện bang Harald Sonderegger, hai bên trao đổi về tiềm năng tăng cường hợp tác kinh tế, giáo dục, đào tạo nghề (đặc biệt là ngành điều dưỡng) và công nghệ; đánh giá sự tin cậy và những mô hình hợp tác thành công của doanh nghiệp Áo tại Việt Nam là cơ sở để mở rộng kết nối, nhất là hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Vorarlberg tìm hiểu thị trường, đối tác sản xuất và nguồn cung tại Việt Nam; việc triển khai các chương trình hợp tác với kết quả cụ thể là cần thiết để tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Việt Nam-Áo nói chung và Việt Nam-Vorarlberg nói riêng, hướng tới kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước vào năm 2027.

Tại cuộc gặp Chủ tịch Phòng Kinh tế Karlheinz Kopf, hai bên trao đổi về hợp tác đào tạo nghề gắn với nhu cầu của doanh nghiệp. Mô hình kết hợp giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp được xác định là hướng hợp tác có tiềm năng, góp phần đáp ứng nhu cầu nhân lực và tăng cường kết nối sản xuất giữa hai bên.

Hai bên đánh giá cao chương trình xúc tiến đầu tư của Văn phòng Advantage Austria sẽ được tổ chức tại Việt Nam từ ngày 6-9/10, tập trung vào hạ tầng đường sắt, giao thông thông minh, công nghệ đô thị và hàng hải tại thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng.

Đại sứ Việt Nam tại Áo, ông Vũ Lê Thái Hoàng thăm Công ty đường sắt OBB của Áo. (Ảnh: TTXVN phát)

Tại Tập đoàn Doppelmayr, doanh nghiệp hàng đầu thế giới về thiết kế, chế tạo và lắp đặt hệ thống cáp treo phục vụ du lịch, giao thông đô thị và vận chuyển hàng hóa, Đại sứ đã làm việc với Giám đốc điều hành Gerhard Gassner. Lãnh đạo tập đoàn đánh giá cao tốc độ tăng trưởng tích cực và tiềm năng của thị trường Việt Nam - thị trường số 1 tại Đông Nam Á của Doppelmayr, cũng như năng lực và tính chuyên nghiệp của đội ngũ kỹ sư Việt Nam. Doppelmayr đang hợp tác thành công với các đối tác Việt Nam như Sun Group, Vin Group trong triển khai nhiều công trình cáp treo tại các khu du lịch nổi tiếng của Việt Nam.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Đại sứ cũng thăm Công ty Künz, ÖBB Terminal Wolfurt, DREWES Logistics đang đầu tư, kinh doanh rất hiệu quả trong lĩnh vực logistics tại thị trường Việt Nam. Lãnh đạo các doanh nghiệp đánh giá cao nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư của Chính phủ cũng như chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam, lạc quan về tiềm năng lớn của thị trường và cam kết đầu tư lâu dài tại đây.

Chuyến công tác góp phần tăng cường đối ngoại địa phương, khai mở thị trường, kết nối đầu tư giữa Việt Nam và Bang Vorarlberg nói riêng, với Áo nói chung, thúc đẩy làn sóng đầu tư chất lượng cao, công nghệ cao của các doanh nghiệp Áo vào Việt Nam, qua đó đưa quan hệ hai nước phát triển ngày càng thực chất, đi vào chiều sâu, hướng tới kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước vào năm 2027./.

Doanh nghiệp Áo đánh giá cao tiềm năng, cơ hội hợp tác tại Việt Nam Đại diện tập đoàn Red Bull kỳ vọng vào sự phát triển của thị trường Việt Nam và mong muốn tiếp tục tìm kiếm, mở rộng kết nối với các đối tác trong nước để nghiên cứu thêm những cơ hội hợp tác cụ thể.